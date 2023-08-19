19 августа в Манчестере состоится матч 2 тура Чемпионата Англии по футболу, в котором на стадионе «Этихад», встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Второй тур нам подарит прекрасный матч двух атакующих команд, находящихся в отличной форме. «Манчестер Сити» начал свой новый путь, в жажде забрать четвертый трофей чемпиона АПЛ кряду, а «Ньюкасл» не прочь зацепиться в этом сезоне за медали. Оба игровых коллективна успешно стартовали в чемпионате и идут в лидирующей группе и в предстоящем матче будет видно потенциал обеих команд на данный момент. Сможет ли «Ньюкасл» навязать борьбу в непростом для себя выезде и прервать длительную неудачную серию без побед в выездных матчах с «Манчестер Сити», мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (+1,5), ОЗ (да).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является триумфатором прошлого сезона Чемпионата Англии, где завоевал золотые медали и смог в концовке чемпионата сдвинуть с первой строчки «Арсенал», который был большую часть чемпионата во главе таблицы и имел хорошие шансы на чемпионство, но по итогу отстал на 5 очков из-за плохой концовки сезона. Команда Гвардиолы побеждает в АПЛ уже трижды кряду и явно не собирается на этой останавливаться. Им удалось набрать в прошлом сезоне 89 баллов в 38 сыгранных встречах и одержать в них 28 побед. Более того у команды Пепа была лучшая результативность в сезоне (94 забитых мяча), 36 из которых забил Холанд и меньше всех они пропускали (33 мяча).

«Горожане» в предсезонке не пестрили трансферами. Но зато удалось подписать перспективного защитника из немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, а из стана одного из соперников на чемпионство «Челси» был куплен хорватский полузащитник Матео Ковачич.

Случились в команде и довольно серьезные потери, команду покинул двое ее ведущих игроков Рияд Марез, перебравшийся в «Аль-Ахли», а Илкай Гюндоган отправился в «Барселону». Ушли также: Менди в «Лорьян» и Эррера в «Жирону».

До старта нового сезона АПЛ, манчестерцы сыграли в матче за Суперкубок Англии, где в серии пенальти уступили «Арсеналу» (1:4). А все могло решиться и в основное время встречи, но гол лондонцев на 11 добавленной минуте матча все перевернул и свел игру в серию одиннадцатиметровых ударов, где сплоховали лидеры команды: Де Брюйне и Родри, нереализовавшие свои удары.

В первом туре Чемпионата Англии подопечные Пепа Гвардиолы без особых проблем в гостевой встрече обыграли «Бернли» (3:0), где они доминировали во владении мячом и атаками на ворота соперника почти всю встречу, а ее голеадор Холанд записал на свой счет 2 мяча.

Последний матч манчестерская команда проводила в рамках Суперкубка УЕФА, где с трудом обыграла в серии пенальти «Севилью» (5:4), после ничейного исхода (1:1) основного времени игры. Англичан подкосило начало встречи, когда они пропустили первыми, и долгое время не удавалось отыграться, хотя было большое количество моментов для этого. Но все же соперника удалось дожать и на 63 минуте встреча Палмер с передачи Родри сравнял счет, который до финального свистка не изменился. А в серии пенальти все 5 ударов англичане пробили точно, в отличие от испанцев, которые допустили одну осечку.

Результаты «Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

16.08.23 «Манчестер Сити» — «Севилья» 1:1 ( 5 :4 в серии пенальти);

:4 в серии пенальти); 11.08.23 «Бернли» — «Манчестер Сити» 0: 3 ;

0: ; 06.08.23 «Манчестер Сити» — «Арсенал» 1:1 (1: 4 в серии пенальти);

в серии пенальти); 30.07.23 «Манчестер Сити» — «Атлетико» 1: 2 ;

1: ; 26.07.23 «Бавария» — «Манчестер Сити» 1:2.

Интересные статические факты «Сити»:

В активе команды лишь 1 победа в основное время в последних 4 сыгранных встречах;

В 5 из 6 последних играх манчестерской команды забивают оба оппонента;

В 5 последних матчах ни разу не было забито более 3 голов в основное время игры;

В 6 последних матчах команда забивает в среднем около 2 мячей за игру;

Манчестерский клуб забивает в 8 матчах кряду.

Прогноз на матч Тоттенхэм – МЮ

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в прошлом сезоне Чемпионата Англии приятно удивил и по итогу оказался на 4 строчке в таблице, оставив позади себя таких грандов, как: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и в этом году будет принимать участие в Лиге Чемпионов. Всего же им удалось набрать 71 очко в 38 матчах, что на 4 балла оказалось по итогу больше чем у пятого «Ливерпуля», который остался без Лиги Чемпионов в этом году и попробует свои силы во втором по статусе еврокубке — Лиге Европы. Столько же баллов не удалось добрать до 3 места, на котором оказался «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» наряду с «Сити» оказался в прошлом сезоне лучшей командой по количеству пропущенных голов (33 мяча).

В составе ньюкаслской команды в этом году произошло несколько кадровых изменений. Клуб подписал перспективного итальянского опорника Тонали из «Милана», Барнса из «Лестера», Ливраменто из «Саутгемптона» и Минтеха из «Оденсе».

А ушли из команды: Сент-Максимин, Вуд и Дарлоу и еще ряд игроков были отданы в аренду.

«Сороки» в преддверии старта нового сезона АПЛ сыграли 7 контрольных поединков, в которых они ни разу не уступили оппонентам, в их акт вие 5 побед и 2 ничейных результата. В последней товарищеской игре перед началом АПЛ они уверенно обыграли испанский «Вильярреал» (4:0), где Барнс отметился голевым дублем, а команда сыграла очень надежно в обороне и в атаке смогла преуспеть в завершении большей части своих голевых моментов.

Новый сезон АПЛ команда Эдди Хоу начала ударно и разгромила в родных стенах «Астон Виллу» (5:1). Еще в начале встречи новичок команды Тонали смог открыть счет, на что почти сразу же ответили гости, а потом уже хозяева взяли матч под свой контроль и сумасшедше резво выглядели в атаке, создавая просто тонну моментов, что вылилось еще в 4 забитых мяча. Эта победа позволила команде после первого тура взять лидерство в таблице.

Результаты «Ньюкасла» в 5 последних сыгранных матчах:

12.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 5 :1;

— «Астон Вилла» :1; 06.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вильярреал» 4 :0;

— «Вильярреал» :0; 05.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Фиорентина» 2 :0;

— «Фиорентина» :0; 29.07.23 «Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» 1: 2 ;

1: ; 27.07.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» 1:1.

Интересные статические факты «Ньюкасла»:

В 12 последних матчах команда не проигрывает оппонентам, при этом выигрывает 4 игры кряду;

«Сороки» отличаются голом в 9 последних матчах;

В среднем, в 5 последних матчах, команда забивает сопернику 3 гола за игру;

В 3 последних матчах в качестве гостей были в активе победы

В 7 из 9 последних матчах команды оба соперника отличились в игре;

В 2 последних встречах было за игру забито 4 и более мяча.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 188 поединков. Небольшое превосходство в них на стороне «Сити» – 75 побед, при 72 викториях «Ньюкасла». Манчестерская команда в среднем забивал в этих матчах 1.56 голов (294 забитых мяча), а их предстоящий оппонент 1,40 (264 мячей).

В последних 5 очных поединках команды показали следующий результат:

04.03.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» ( 2 :0).

– «Ньюкасл» ( :0). 21.08.22 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» (3:3).

08.05.22 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» ( 5 :0).

– «Ньюкасл» ( :0). 19.12.21 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» (0: 4 );

(0: ); 14.05.21 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» (3:4).

«Ньюкасл» в 5 последних встречах ни разу не побеждал «Манчестер Сити» и лишь 1 ничья в них. Причем в гостях «сороки» обыгрывали их в далеком 2014 году в рамках Кубка Лиги.

Крайний раз «Манчестер Сити» проиграл оппоненту в 2019 году в рамках АПЛ, та встреча закончилась для них со счетом (1:2).

В 2 из 5 сыгранных матчей обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния манчестерскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Манчестер Сити» — 1.69;

Ничья — 4.17;

Победа «Ньюкасла»— 4.87;

X2 — 2.17;

Ф2 (+1,5) — 1.44;

Ф1 (-1) — 2.21;

ТБ (2,5) — 1.77;

ТМ (2,5) — 2.10;

ИТБ2 (0,5) — 1.51;

ОЗ (да) — 1.73;

ОЗ (нет) — 2.10.

Очень плотный календарь «Сити» в начале нового сезона думаю все же не лучшим образом скажется на команде. Все же не так давно было 2 тяжелейших матчах за Суперкубки Англии и УЕФА, которые заканчивались сериями пенальти. В первом туре у «горожан» был не самый сильный соперник, которое многое позволил, а вот в матче с «Ньюкаслом» такой простой игры не будет. А учитывая как смотрятся в последних матчах «сороки», которые уже в 12 матчах кряду не знают поражений, вполне возможны набранные ими очки. Можно попробовать взять X2 за отличнейший коэффициент 2.17, или же подстраховать свою ставку на случай если команда из Ньюкасла проиграет в 1 мяч, за Ф2 (+1,5) дают тоже неплохой кэф — 1.44

Обе команды в своих последних матчах достаточно результативны и демонстрируют зрелищный атакующий футбол с обилием голевых моментов, забивая в них стабильно голы. Поэтому можно заключить пари на событие «ОЗ (да)» за хороший коэффициент 1.73.

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