«Сити» – большой фаворит Суперкубка УЕФА, а «Севилья» провалила 5 попыток подряд. Но с бонусом 10 000 рублей от «Лиги Ставок» можно поставить и на андердога!

«Манчестер Сити» и «Севилья» разыграют Суперкубок Европы.

Для команды Пепа Гвардиолы это будет первая попытка взять трофей. Ранее он дважды выиграл Суперкубок с «Барсой» и один раз с «Баварией». А вот «Севилья» уже 6 раз боролась за награду – и 5 из них уходила ни с чем!

В предстоящем матче, как считают букмекеры, шансы испанцев на успех также невысоки: коэффициент на победу парней Хосе Луиса Мендилибара в основное время равен 8,40, тогда как за «горожан» дают скромные 1,45. Интересно смотрится вариант «обе команды забьют» за 1,92.

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