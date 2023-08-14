Победы «Зенита» и ЦСКА, нули «Барсы» с 3 красными, Милитао порвал «кресты», ничья «Челси» и «Ливерпуля», «ПСЖ» вернул Мбаппе в состав, Манчини ушел из сборной и другие новости

1. В воскресенье в Мир РПЛ «Зенит» победил «Факел» – 2:0. Иван Сергеев забил на 16-й, Мантуан – в контратаке на 98-й. Не обошлось без судейского скандала: рефери смотрел повтор на предмет пенальти в ворота питерцев, а зафиксировал фол в атаке у воронежцев.

ЦСКА вырвал победу у игравшего вдесятером «Сочи» (3:1): Антон Заболотный забил на 88-й, Рядно завал издали на 94-й и щегольнул ретро-бутсами. «Динамо» обыграло «Балтику» (2:0), Бессмертный впервые забил за главную команду.

«Зенит» на 5 очков отстает от «Краснодара» после 4-го тура РПЛ. 7 очков и 7 голов в 4 матчах – худший старт клуба при Сергее Семаке.

2. «Барселона» начала сезон Ла Лиги с нулевой ничьей с «Хетафе». Главного тренера каталонцев Хави удалили за споры с арбитром, а ранее в матче красные получили Рафинья и Хайме Мата.

3. В центральном матче тура АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» – 1:1. Дисаси ответил на мяч Диаса, а голы Салаха и Чилуэлла отменили после ВАР. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) в гостях.

4. Защитник «Реала» Эдер Милитао порвал «кресты» в матче 1-го тура Ла Лиги – спустя 2 дня после Куртуа. Он пропустит до 9 месяцев.

5. Тренер Роберто Манчини ушел из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Пишут, что ему предложили 18 млн евро в год за работу в сборной Саудовской Аравии.

6. «ПСЖ» объявил о возвращении Килиана Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Сообщается, что нападающий открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта. Футболист пообещал клубу, что не уйдет бесплатно. Также есть информация, что «ПСЖ» и Мбаппе договорились об уходе игрока за 200 млн евро этим летом.

7. «Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Мойсеса Кайседо за 115 млн фунтов. Это рекорд АПЛ.

8. «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» по Неймару, сам игрок согласен на переход. «ПСЖ» получит за бразильца до 120 млн евро с учетом бонусов, это рекордная продажа клуба. Форвард будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту.

9. Россиянка Людмила Самсонова разгромно проиграла Джессике Пегуле в финале турнира в Монреале, взяв лишь один гейм

10. Полузащитник «Локомотива» Марадишвили получил гражданство Грузии. Теперь ФИФА должна разрешить ему играть за сборную.

11. «Тинькофф» может стать партнером КХЛ.

12. Криштиану Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме. Кстати, португалец был недоволен, что MVP финала Кубка арабских чемпионов стал не он, а Милинкович-Савич.

13. Федерация футбола Камеруна заявила, что готова провести матч со сборной России, если РФС «заплатит определенную сумму».

14. Сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ, завоевав 288 наград.

15. Ян Непомнящий сыграл вничью с Видитом во второй партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку, Карлсен победил Иванчука, Каруана – Дуду.

Цитаты дня.

Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

«Я мазохист, конечно». Загитова во время открытой тренировки рассказала, что испытывает проблемы с ногой

Смолов не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Не верю, что доживу. Если до 40 лет домучаюсь – возможно»

Татьяна Навка: «Эмоциональные вопли в сторону Исинбаевой – это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений»

Евсеев о судействе матча с «Зенитом»: «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения – на усмотрение в какую сторону?»

Дана Уайт: «Чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, нам придется заставить Трампа драться с Путиным»

«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова

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