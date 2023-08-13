Победа ЦСКА в 4 раза более вероятна, но «Лига Ставок» вернет деньги, если «Сочи» проиграет

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол натив Сочи Футбол

ЦСКА встретится с «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России.

Москвичи недавно разгромили «Локомотив» в дерби, к тому же тренер Владимир Федотов хорошо знает возможности своей бывшей команды. В связи с этим ЦСКА подходит к матчу с «Сочи» в ранге явного фаворита. Поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1,62, а на успех гостей – с 6,00.

Пусть ЦСКА и выглядит фаворитом, «Лига Ставок» верит в своего официального партнера – «Сочи». В случае поражения южан в ближайшем матче вам вернут сумму ставки!

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amid008
и не думайте ставить, деньги не вернут
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon74
Мошенники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий