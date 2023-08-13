Победа ЦСКА в 4 раза более вероятна, но «Лига Ставок» вернет деньги, если «Сочи» проиграет

ЦСКА встретится с «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России.

Москвичи недавно разгромили «Локомотив» в дерби, к тому же тренер Владимир Федотов хорошо знает возможности своей бывшей команды. В связи с этим ЦСКА подходит к матчу с «Сочи» в ранге явного фаворита. Поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1,62, а на успех гостей – с 6,00.

Пусть ЦСКА и выглядит фаворитом, «Лига Ставок» верит в своего официального партнера – «Сочи». В случае поражения южан в ближайшем матче вам вернут сумму ставки!