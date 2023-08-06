Выбирайте «Сити» или «Арсенал» в Суперкубке Англии, а БЕТСИТИ застрахует вашу ставку на 3000 рублей!

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«Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют Суперкубок Англии.

«Канониры» не побеждают соперника с 2020 года, потерпев 8 поражений подряд. Правда, в Суперкубке и у «горожан» в последнее время дела не очень – в 2021-м уступили «Лестеру», а в прошлом году проиграли «Ливерпулю».

Тем не менее, «Ман Сити» выступает крупным фаворитом в глазах букмекеров – коэффициенты выглядят как 1.83 против 4,20 не в пользу «Арсенала», если говорить об основном времени. Хотите просто поставить на обладателя Суперкубка? Это можно сделать с кэфом 1,49 и 2,75 соответственно. Интересно смотрится также линия с победой «Сити» и «тоталом больше 2,5» за 2,55.

А если предложенные варианты кажутся вам слишком рискованными, на помощь приходит БЕТСИТИ: компания готова застраховать ставку до 3000 рублей на предстоящий матч!
 

 
 

 
 

 
 

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