Семин о «Спартаке»: «Не надо после двух туров вешать золотые медали. Вопросы про чемпионство – это провокация»

Юрий Семин считает, что «Спартак» не нужно заранее объявлять чемпионом.

Московский клуб начал новый сезон Мир с двух побед и идет в таблице на 2-м месте, уступая « » по разнице мячей.

«Можно только порадоваться за болельщиков « », что их клуб так удачно начал новый сезон. Далеко идущие выводы делать не стоит.

Шансы на чемпионство? Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы – это провокация. Впереди 28 матчей», – сказал бывший тренер « ».

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