Семин о «Спартаке»: «Не надо после двух туров вешать золотые медали. Вопросы про чемпионство – это провокация»
Юрий Семин считает, что «Спартак» не нужно заранее объявлять чемпионом.
Московский клуб начал новый сезон Мир РПЛ с двух побед и идет в таблице на 2-м месте, уступая «Краснодару» по разнице мячей.
«Можно только порадоваться за болельщиков «Спартака», что их клуб так удачно начал новый сезон. Далеко идущие выводы делать не стоит.
Шансы на чемпионство? Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы – это провокация. Впереди 28 матчей», – сказал бывший тренер «Локомотива».
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Очевидно, что так никто не думает