Семин о «Спартаке»: «Не надо после двух туров вешать золотые медали. Вопросы про чемпионство – это провокация»

Теги Спартак Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Юрий Семин считает, что «Спартак» не нужно заранее объявлять чемпионом.

Московский клуб начал новый сезон Мир РПЛ с двух побед и идет в таблице на 2-м месте, уступая «Краснодару» по разнице мячей. 

«Можно только порадоваться за болельщиков «Спартака», что их клуб так удачно начал новый сезон. Далеко идущие выводы делать не стоит.

Шансы на чемпионство? Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы – это провокация. Впереди 28 матчей», – сказал бывший тренер «Локомотива». 

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9 комментариев

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сами журналюги и начинают вешать, уважение Палычу
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Было бы как минимум странно называть Спартак чемпионом уже сейчас.
Очевидно, что так никто не думает
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и не обосраться по весне...
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Ответ MikGera
Вопрос был про шансы на чемпионство, а Палыч зачем-то отвечает что не надо вешать золотые медали после двух туров, кто их вешает?
ну всё правильно, после двух туров начинают прикидывать шансы, Палыч всё верно сказал
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О, Шпалыч 😃
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Из года в год одно и тоже...
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