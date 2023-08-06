«Ман Сити» играет с «Арсеналом» в Суперкубке Англии. Оформите экспресс от 3 событий и получите бонусный коэффициент от «Мелбет»!

«Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» за Суперкубок Англии.

Команда Пепа Гвардиолы получила право на участие в игре как победитель АПЛ, а «Арсенал» – как команда, занявшая в чемпионате второе место, поскольку Кубок Англии тоже выиграл «Сити». Команды дважды встречались в матче за английский Суперкубок – в 1934-м и 2014-м побеждали «канониры».

Букмекеры считают «Ман Сити» серьезным фаворитом, коэффициенты составляют 1,8 против 4,05 в пользу «горожан» по итогам основного времени. На то, что команда Гвардиолы поднимет трофей, можно поставить за 1,43, а кэф на «канониров» равен 2,8. Кроме того, неплохо смотрится вариант «обе забьют» за 1,65.

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