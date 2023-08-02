Антон Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи»

Антон Зиньковский рассказал, в каком компоненте должен прибавить «Спартак».

«Думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. « » нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определенных матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать. Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент, и вроде бы все спокойно.

Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», – сказал полузащитник «Спартака».