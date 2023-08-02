Антон Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский рассказал, в каком компоненте должен прибавить «Спартак».

«Думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определенных матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать. Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент, и вроде бы все спокойно.

Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», – сказал полузащитник «Спартака».

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11 комментариев

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Никита Самарин
Надо вовремя добивать соперников, ловить на контратаке, когда он сильно раскрывается.
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Всеволод Бобров
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В обоих матчах соперника укатывали без вопросов, проблема реализации...
Балтику во втором тайме укатывали?
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Ответ инок
Два тура прошло. Спартак играл дома с двумя аутсайдерами. Еле победил с разницей в один мяч в обеих встречах. Есть ещё над чем работать...
В обоих матчах соперника укатывали без вопросов, проблема реализации...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ </c/>
В обоих матчах соперника укатывали без вопросов, проблема реализации...
я хочу, что бы Спартак играл с Ростовом, как с Балтикой. Укатайте нас.)))
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pav11k
После забитых нужно научиться сразу не пропускать в ответ, чем вы, бывало, грешили в прошлом сезоне
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Александр Быкович
Может быть хоть раз в сезоне попробуете сыграть на 0???
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Всеволод Бобров
Балтику во втором тайме укатывали?
у них счёт на табло , можно что угодно писать. горе болельщики.))
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Bazilic
Ответ Никита Самарин
Надо вовремя добивать соперников, ловить на контратаке, когда он сильно раскрывается.
Да, а еще пошире в атаке и поуже в защите
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