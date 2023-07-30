Чалов обновил рекорд сезона по очкам в Fantasy. Набрал 17 благодаря хет-трику с пенальти

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат fantasy Федор Чалов Футбол

Форвард ЦСКА Федор Чалов показал лучший результат сезона по фэнтези-очкам во 2-м туре РПЛ.

Чалов забил три гола с пенальти (+4 очка за каждый), набрал бонусные +2 за то, что сам заработал третий из них по обновленному правилу, а также получил +3 за полный матч.

Таким образом, с 17 очками нападающий ЦСКА стал лучшим по индивидуальному результату в конкретном матче. Ранее в воскресенье этот рекорд установил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, сделавший дубль в матче с «Факелом».

Чалов был в составе на 2-й тур у 36,3% фэнтези-менеджеров, он третий по популярности среди форвардов после Артема Дзюбы («Локомотив») и Джона КордобыКраснодар») – оба в туре забили по одному мячу. Капитаном Федора выбрали 710 игроков – 5,36%.

10 комментариев

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BenWade
У меня капитан)
+9
-2
+7
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Александр Малышев
Ответ BenWade
У меня капитан)
А у меня генерал)
+7
-2
+5
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Александр Малышев
Ответ BenWade
х3 что ли?
Не, x5 была несколько лет назад, продал, сейчас прадо.
+3
-1
+2
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ОклаКонь
круто, а почему у меня в фэнтази щас даже не заходит
+1
0
+1
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Пепси пеналдувич
Ответ BenWade
У меня капитан)
Я Дзюбу поставил( ну тоже неплохо 12 очков.
+1
0
+1
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Александр Медведев
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подскажите, пожалуйста, а в фэнтэзи из приложения на телефоне можно играть? 🤔
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Геннадий Тёкин
На ЗМ сколько надо фэнтези-очков набрать?)
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Kolch
Надо ввести судей в фэнтези и Безбородова капитаном назначить, такой джекпот можно сорвать было!
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BenWade
Ответ Александр Малышев
А у меня генерал)
х3 что ли?
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