Чалов обновил рекорд сезона по очкам в Fantasy. Набрал 17 благодаря хет-трику с пенальти

Форвард ЦСКА Федор Чалов показал лучший результат сезона по фэнтези-очкам во 2-м туре РПЛ.

забил три гола с пенальти (+4 очка за каждый), набрал бонусные +2 за то, что сам заработал третий из них по обновленному правилу, а также получил +3 за полный матч.

Таким образом, с 17 очками нападающий стал лучшим по индивидуальному результату в конкретном матче. Ранее в воскресенье этот рекорд установил защитник « » , сделавший дубль в матче с « ».

Чалов был в составе на 2-й тур у 36,3% фэнтези-менеджеров, он третий по популярности среди форвардов после («Локомотив») и (« ») – оба в туре забили по одному мячу. Капитаном Федора выбрали 710 игроков – 5,36%.