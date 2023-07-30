Чалов обновил рекорд сезона по очкам в Fantasy. Набрал 17 благодаря хет-трику с пенальти
Форвард ЦСКА Федор Чалов показал лучший результат сезона по фэнтези-очкам во 2-м туре РПЛ.
Чалов забил три гола с пенальти (+4 очка за каждый), набрал бонусные +2 за то, что сам заработал третий из них по обновленному правилу, а также получил +3 за полный матч.
Таким образом, с 17 очками нападающий ЦСКА стал лучшим по индивидуальному результату в конкретном матче. Ранее в воскресенье этот рекорд установил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, сделавший дубль в матче с «Факелом».
Чалов был в составе на 2-й тур у 36,3% фэнтези-менеджеров, он третий по популярности среди форвардов после Артема Дзюбы («Локомотив») и Джона Кордобы («Краснодар») – оба в туре забили по одному мячу. Капитаном Федора выбрали 710 игроков – 5,36%.
10 комментариев