Эрик тен Хаг: «МЮ» может обыграть любого, но нам не хватает стабильности. Нужно поднять планку»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своем первом сезоне во главе «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы заняли третье место в прошлом сезоне .

«Всегда бывают сюрпризы – как позитивные, так и негативные. Тренеру нужно уметь справляться с этим и управлять ситуацией. Всегда происходит обучение.

На всех уровнях мы стали лучше, и это было необходимо. Мы стали играть в более доминирующем стиле и создавали много моментов.

Но в то же время [по итогам сезона] оказались не там, где хотели быть. Поэтому нужно поднять планку и выходить на следующий уровень.

Прошлый сезон показал, что мы способны обыграть любого соперника. Мы не должны бояться.

Но также сезон показал, что нам не хватало стабильности. В этом плане мы должны сделать шаг вперед», – сказал главный тренер « » тен Хаг.