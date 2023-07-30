Эрик тен Хаг: «МЮ» может обыграть любого, но нам не хватает стабильности. Нужно поднять планку»
Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своем первом сезоне во главе «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы заняли третье место в прошлом сезоне АПЛ.
«Всегда бывают сюрпризы – как позитивные, так и негативные. Тренеру нужно уметь справляться с этим и управлять ситуацией. Всегда происходит обучение.
На всех уровнях мы стали лучше, и это было необходимо. Мы стали играть в более доминирующем стиле и создавали много моментов.
Но в то же время [по итогам сезона] оказались не там, где хотели быть. Поэтому нужно поднять планку и выходить на следующий уровень.
Прошлый сезон показал, что мы способны обыграть любого соперника. Мы не должны бояться.
Но также сезон показал, что нам не хватало стабильности. В этом плане мы должны сделать шаг вперед», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
А на самом деле он прав: обыгрывали МС, Арсенал, Барселону, Ливерпуль, Челси, Ньюкасл, ТТХ и т.д.. С середняками тоже более-менее уверенно разбирались. Единственное с Брайтоном по сезону возникли проблемы и Ньюкасл на выезде хорошо по МЮ проехался, но это мне кажется вопрос стабильности и сыгранности, в новом сезоне такого скорее всего не будет. С Севильей просто было неудачное стечение обстоятельств, с готовым составом и без клоунады Харри Магвайа и Де Хеи прошли бы легко, в первом матче их волтузили как могли.
Топовый вратарь, отлично играющий ногами
Защитник, выигравший все в это мире и Лича, один из лучших цз в апл
Шикарный опорник, и один из лучших в мире дирижеров атак
На фланге депутат, который поймал кураж. Если новый датчанин стрельнет, то мю явно будет претендентом на многое в будущих сезонах