Эрик тен Хаг: «МЮ» может обыграть любого, но нам не хватает стабильности. Нужно поднять планку»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своем первом сезоне во главе «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы заняли третье место в прошлом сезоне АПЛ.

«Всегда бывают сюрпризы – как позитивные, так и негативные. Тренеру нужно уметь справляться с этим и управлять ситуацией. Всегда происходит обучение.

На всех уровнях мы стали лучше, и это было необходимо. Мы стали играть в более доминирующем стиле и создавали много моментов.

Но в то же время [по итогам сезона] оказались не там, где хотели быть. Поэтому нужно поднять планку и выходить на следующий уровень.

Прошлый сезон показал, что мы способны обыграть любого соперника. Мы не должны бояться.

Но также сезон показал, что нам не хватало стабильности. В этом плане мы должны сделать шаг вперед», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

12 комментариев

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Алекс Мелкумян
*Шутки про 7хага и 6:3 с Сити*

А на самом деле он прав: обыгрывали МС, Арсенал, Барселону, Ливерпуль, Челси, Ньюкасл, ТТХ и т.д.. С середняками тоже более-менее уверенно разбирались. Единственное с Брайтоном по сезону возникли проблемы и Ньюкасл на выезде хорошо по МЮ проехался, но это мне кажется вопрос стабильности и сыгранности, в новом сезоне такого скорее всего не будет. С Севильей просто было неудачное стечение обстоятельств, с готовым составом и без клоунады Харри Магвайа и Де Хеи прошли бы легко, в первом матче их волтузили как могли.
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Dimashay
Поднять плану? Закладку найти что ле
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damondiamond
крайне важно, что Тен Хагу приобретают первые номера в списке его игроков
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Дедушкин самогон
У мю сейчас практически в каждой линии игроки мирового класса, подходящие под система Тех Хага
Топовый вратарь, отлично играющий ногами
Защитник, выигравший все в это мире и Лича, один из лучших цз в апл
Шикарный опорник, и один из лучших в мире дирижеров атак
На фланге депутат, который поймал кураж. Если новый датчанин стрельнет, то мю явно будет претендентом на многое в будущих сезонах
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z3yjyzh29x
Плану
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red hikkikomori
Ответ Dimashay
Поднять плану? Закладку найти что ле
Думаю в Нидерландах он без проблем с этим справится)
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Andrew Kolevatykh
Ответ Алекс Мелкумян
*Шутки про 7хага и 6:3 с Сити* А на самом деле он прав: обыгрывали МС, Арсенал, Барселону, Ливерпуль, Челси, Ньюкасл, ТТХ и т.д.. С середняками тоже более-менее уверенно разбирались. Единственное с Брайтоном по сезону возникли проблемы и Ньюкасл на выезде хорошо по МЮ проехался, но это мне кажется вопрос стабильности и сыгранности, в новом сезоне такого скорее всего не будет. С Севильей просто было неудачное стечение обстоятельств, с готовым составом и без клоунады Харри Магвайа и Де Хеи прошли бы легко, в первом матче их волтузили как могли.
В первом матче не хватило реализации прежде всего. Пара голов, и Севилья уже бы попросту не оправилась. Именно реализация лучше всего справляется с невезением в таких случаях
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