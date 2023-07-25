Турнир розыгрыша Кубка России стартует практически одновременно с чемпионатом. Пройдет он по той же формуле, что и в минувшем сезоне. Сначала в нем будет два параллельных турнира. Один называется «Путь Регионов», где играют команды, начиная с любительских лиг страны. Второй — «Путь РПЛ», тут выступают команды высшего дивизиона, и начинают они с группового этапа. Шестнадцать команд разделены на четыре группы по четыре в каждой. «Пари НН» и московское «Динамо» в результате жеребьевки попали в группу D. Кроме них там будут играть «Краснодар» и «Спартак», и группу можно назвать одной из самых сильных в нынешнем розыгрыше. Нижегородцам заранее отводят роль аутсайдера. Напомним, что команда, занявшая четвертое место в группе вылетает из Кубка, две первые проходят дальше в четвертьфинал и играют плей-офф, а третья опускается в нижнюю сетку и идет по «Пути Регионов» без права на ошибку. По регламенту, если матч группового турнира завершается вничью, то команды сразу выполняют серию пенальти. В минувшем сезоне «Пари Нижний Новгород» в своей группе занял как раз третье место и в дальнейшем играл в нижней сетке. Московские динамовцы заняли в своей группе первое место. Буквально накануне чемпионата за два дня команды провели две встречи между собой, так что хорошо знают друг друга. Причем оба матча закончились победами бело-голубых с минимальным преимуществом, но если в первом был забит всего один мяч, то во второй встрече команды устроили голевую феерию,забив на двоих семь мячей. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород», начало в 17:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Пари Нижний Новгород

Волжане на минорной ноте завершили минувший сезон. По его итогам команда оказалась в зоне стыковых матчей и играла с представителем ФНЛ «Родиной». К этому моменту у «Нижнего Новгорода» был уже новый главный тренер. Руководство пригласило Сергея Юрана, который уже успел зарекомендовать себя успешным тренером и заработать определенную ситуацию спасателя. «Родину» нижегородцы обыграли дважды в гостях и дома. Остаться в Премьер-лиге удалось, вот только без серьезных перемен есть риск повторить путь прошлого сезона.

В Нижнем Новгороде это прекрасно понимают, и в межсезонье руководство команды активно занималось трансферами. Вернулись несколько футболистов из аренды, удалось взять игроков из «Зенита 2». В качестве свободных агентов в Нижнем оказались защитник Дмитрий Тихий, который ранее выступал за «Химки» и нападающий Илья Кухарчук из московского «Торпедо». О перспективах волжан пока говорить рано, хотя уже первый официальный матч показал, что с такой игрой беспокоится за будущее не стоит.

Дома «Пари НН» принимал чемпиона страны «Зенит» из Санкт-Петербурга. Гости долгое время не могли взломать оборону хозяев, и не сказать, что было создано много моментов. Но на матч серьезно повлияло весьма спорное удаление защитника Виктора Александрова в самом начале второго тайма. Питерцы ситуацией воспользовались и смогли усилиями Матео Кассьерры забить два мяча. Тем интереснее будет увидеть как «Нижний Новгород» сыграет с еще одной сильной командой. Результаты последних матчей нижегородцев перед вами.

РПЛ. 22.07.2023, «Пари НН» — «Зенит» — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 14.07.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 4 : 3

— «Пари НН» — : 3 Товарищеский. 13.07.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 1 : 0

— «Пари НН» — : 0 Товарищеский. 10.07.2023, «Пари НН» — «Леон Сатурн» — 2 : 0

— «Леон Сатурн» — : 0 Товарищеский. 04.07.2023, «Пари НН» — «Текстильщик» — 2 : 0

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Пари Нижний Новгород» занял 13 место в чемпионате, набрав 30 очков

В Кубке России сезона 2022-2023 года нижегородцы на втором четвертьфинальном этапе уступили «Ростову» и прекратили борьбу

Лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне стал Тимур Сулейманов, на его счету 10 забитых мячей

В прошлом розыгрыше Кубка России соперником «Пари НН» в группе был «Краснодар», сейчас жребий свел команды снова

Динамо

Новый сезон, и новые надежды. «Динамо» в очередной раз попытается снять с себя всевозможные проклятия, которые сопровождают клуб на протяжении многих десятилетий. Команда в последний раз становилась чемпионом еще в 1970-е годы. Казалось с приходом немецкого тренера Сандро Шварца дела пойдут в гору. Команда заиграла в яркий атакующий футбол, но случился февраль 2022 года, многие иностранные футболисты и тренеры покинули страну, в том числе и Шварц. Его место занял сербский специалист Славиша Йоканович, сторонник, скорее, оборонительного футбола.

И все, «Динамо» будто подменили, о первом месте вновь оставалось только мечтать. В прошлом сезоне бело-голубые выступили ни шатко, ни валко, превратились в середняка, и с Йокановичем пришлось расстаться. Далеко за новым тренером ходить не стали, а пригласили Марцела Личку из «Оренбурга», еще одного сторонника атакующего футбола. Первый блин при нем вышел комом, на своем поле в первом туре «Динамо» уступило «Краснодару». Причем не сказать, что хозяева поля играли плохо, и уж, как минимум, на равных, но при этом мячи залетали по большей части в их ворота.

Теперь с самого начала нужно исправлять ситуацию и параллельно постараться хорошо выступить в Кубке страны. В минувшем сезоне москвичи в четвертьфинале «Пути РПЛ» уступили в серии пенальти «Крыльям Советов», но зато на той же стадии в «Пути Регионов» смогли обыграть «Зенит», но не более. На первом этапе полуфинала «Динамо» неожиданно все в той же серии пенальти уступило главной сенсации розыгрыша турнира «Акрону». Перед вами результаты пяти последних матчей бело-голубых.

РПЛ. 21.07.2023, «Динамо» — «Краснодар» — 1 : 3

— 1 : Товарищеский. 14.07.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 4 : 3

— «Пари НН» — : 3 Товарищеский. 13.07.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 1 : 0

— «Пари НН» — : 0 Товарищеский. 09.07.2023, «Динамо» — ЦСКА — 6 : 3

— ЦСКА — : 3 Товарищеский. 08.07.2023, ЦСКА — «Динамо» — 0 : 5

Факты и цифры

«Динамо» в прошлом сезоне заняло девятое место в чемпионате, набрав 45 очков

В Кубке страны команда оступилась на первом этапе полуфинале турнира «Пути Регионов»

Лучшим бомбардиром с десятью мячами в прошлом сезоне стал нападающий Федор Смолов

В Кубке России сразу четыре футболиста команды отличились дважды

Прогноз на матч Пари Нижний Новгород — Динамо

История встреч команд небогатая, с учетом двух недавних товарищеских матчей они сыграли друг с другом семь раз, причем в розыгрыше Кубка России играли лишь однажды. Тогда, в марте 2022 года москвичи одержали самую крупную победу над нижегородцами. Преимущество в целом в этих встречах на стороне «Динамо».

Победы «Пари НН» — 1

Победы «Динамо» — 5

Ничьи — 1

Победа «Пари НН» — 2 : 1

Самая крупная победа «Динамо» — 3 : 0

Примечательно, что свою единственную победу над бело-голубыми «Пари НН» добился в первом матче между этими командами в 2021 году. Причем выиграли волжане в гостях. С тех пор повторить тот успех у них не получается. Представляем результаты пяти последних поединков соперников между собой.

Товарищеский. 14.07.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 4 : 3

— «Пари НН» — : 3 Товарищеский. 13.07.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 1 : 0

— «Пари НН» — : 0 РПЛ. 15.04.2023, «Динамо» — «Пари НН» — 3 : 1

— «Пари НН» — : 1 РПЛ. 27.08.2022, «Пари НН» — «Динамо» — 2 : 2

РПЛ. 09.04.2022, «Пари НН» — «Динамо» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Пари Нижний Новгород — Динамо

Гости у букмекеров фавориты предстоящего поединка, но разброс коэффициентов такой, что игру можно назвать на три результата. Первые матчи сезона, команды только втягиваются. В первом туре чемпионата уже был ряд неожиданных результатов. Обе команды проиграли в первых официальных матчах на своем поле и теперь постараются реабилитироваться. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Пари НН» — 3,77

Ничья в основное время матча — 3,46

Победа «Динамо» — 2,09

Атакующий потенциал у москвичей все-таки посильнее, видно было это и в прошлом сезоне, да и по первому матчу с «Краснодаром». Второе поражение подряд «Динамо» наверняка заставит задуматься, а того ли тренера пригласили. Вряд ли бело-голубые уступят.

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