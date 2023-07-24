Где смотреть Пари НН – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 25 июля

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Во вторник, 25 июля, сыграют Пари НН и Динамо Москва в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Пари НН – Динамо Москва

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Пари НН: все новости

Динамо Москва: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Пари НН – Динамо

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