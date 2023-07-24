Малком может вернуться в «Зенит» после истечения контракта с «Аль-Хилалем» – петербуржцы заключили джентльменское соглашение с игроком (Владимир Колос)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком может вернуться в «Зенит» по истечении срока контракта с «Аль-Хилалем».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга продаст полузащитника саудовцам за 60 миллионов евро. 

Как сообщает журналист Владимир Колос, «Зенит» и Малком заключили джентльменское соглашение, согласно которому игрок может вернуться в Санкт-Петербург после окончания срока контракта с «Аль-Хилалем».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ох уж эти бразильские джентльмены)
+67
-1
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
da her@s@nim
Вроде было что то подобное недавно 🤔
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kuznetsov12
Для тех кто не понимает сарказма, это шутка от Колоса))
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
В итоге он перейдёт в ЦСКА) Фернандеса наоборот будет
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Зыков
Ответ Иван Шуткин
В итоге он перейдёт в ЦСКА) Фернандеса наоборот будет
Денег не хватит,не дожмете
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Марио Фернандес выступил гарантом соглашения !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kilo_gilo
Ответ kuznetsov12
Для тех кто не понимает сарказма, это шутка от Колоса))
да Колос уже не в первый раз шумиху среди комментаторов спортса наводит)) чего стоит только "интервью" Марио)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Харламов
Это чистой воды троллинг, зачем это постить?..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шатанледс 12
Ладно комментаторы спортса попадаются на троллинг Колоса. Но теперь и сам спортс туда же.
Величайшая победа Владимира со времён назначения его главой медиаслужбы Локо на 2 дня
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olua
кто-то сарказм не выкупил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Удалите, не позорьтесь, вы повелись на такой жирный троллинг от Колоса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ice Vorya
Значит ждем этого джентельмена в ЦСКА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Филиппов
Колоса вообще смысла нет слушать, у него не инсайды, а обычный троллинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deca
ШО, ОПЯТЬ? 🐺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
как то наш клуб с одним бразилом уже заключал джентльменское соглашение и что из этого получилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gestor_36
приз джентльмен года достается марио фернандесу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Family
Где ты это мы уже проходили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DancePunk
Спортс тащит приколы под видом новостей, лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tony
Колос умеет в троллинг конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Чего ж вы тогда в качестве инсайда от Колоса не выложили новость, что Лига чемпионов перейдёт в Саудовскую Аравию? Или про ФанID в Польше?
Или там одной извилины хватило, чтобы понять, что это сарказм?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
Джентельмены удачи прям )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barnauldiscovery
Ответ red hikkikomori
Ох уж эти бразильские джентльмены)
В смысле бразильские?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Очки Дани Алвеса
А вернётся в ЦСКА…
Долг платежем красен)) Марио не даст соврать, он в джельтменских соглашениях большой специалист.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Александр Ерохин
Сами питерские не ржали, когда "заключали"?)
Ржали. Над комментаторами спортса, которые это всерьёз воспринимают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий