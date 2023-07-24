Малком может вернуться в «Зенит» после истечения контракта с «Аль-Хилалем» – петербуржцы заключили джентльменское соглашение с игроком (Владимир Колос)

Малком может вернуться в «Зенит» по истечении срока контракта с «Аль-Хилалем».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга продаст полузащитника саудовцам за 60 миллионов евро.

Как сообщает журналист Владимир Колос, « » и Малком заключили джентльменское соглашение, согласно которому игрок может вернуться в Санкт-Петербург после окончания срока контракта с « ».

выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.