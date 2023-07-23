«Спартак» начнет сезон с победы над «Оренбургом»?

В первом матче сезона «Спартаку» предстоит столкнуться с «Оренбургом».

Московская команда считается фаворитом в преддверии игры. Коэффициент на победу «Спартака» у «Лиги Ставок» – 1,60.

Но не стоит забывать, что «Оренбург» трижды добивался побед в противостоянии с сегодняшним соперником. Рассчитываете на новый успех андердога? Тогда воспользуйтесь заманчивым коэффициентом 5,60, предлагаемым «Лигой Ставок»!

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