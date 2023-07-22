От России ждут победы над Сенегалом

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Продолжается БЕТСИТИ Кубок наций по пляжному футболу.

Сборная России подходит к игре с соперниками из Сенегала в качестве очевидного фаворита. В своем первом матче хозяева турнира взяли верх над командой ОАЭ (3:0), и болельщики ждут успешного продолжения!

Поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1,31, а на успех сенегальской команды – с 4,90.

Матч станет еще интереснее благодаря акции – бонусу 100 тысяч рублей для новых игроков от БЕТСИТИ!

Трансляции матчей можно посмотреть на сайте и в приложении БЕТСИТИ, а хайлайты – в соцсетях БЕТСИТИ.

1 комментарий

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