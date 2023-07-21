5 тысяч рублей к началу сезона! Подарок ждет вас с пятницы по воскресенье

Летний перерыв в российском футболе завершился.

«Динамо» примет «Краснодар» в рамках 1-го тура чемпионата.

«Быки» не выигрывали на поле «бело-голубых» с апреля 2016 года, и фаворитом пятничного матча считается «Динамо».

Winline предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 2,21, на успех гостей – с 3,20.

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