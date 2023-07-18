Экс-арбитр Лапочкин о полиграфе: «Это унизительно и неправильно. Почему только судьи, а менеджеры, футболисты – нет?»
Бывший судья Сергей Лапочкин считает унизительной процедуру прохождения полиграфа.
– Ты проходил полиграф, знаешь, что это такое. Прямо реально цепляют все?
– Прямо реально ты садишься, все цепляют, датчики у тебя везде. Когда отвечаешь на вопросы, ты не можешь сглотнуть слюну, пошевелить пальцами, должен реально себя контролировать.
Правда, я чуть не заснул, честно. Дневной сон уже был. Это убаюкивает – ты ничего не можешь. Это долгая процедура – 4-5 часов. Не очень хорошая процедура.
Я, кстати, прошел полиграф, не было никаких претензий. Но у меня другой вопрос: ну, ходят судьи, а почему другие не ходят – менеджеры клубов, футболисты? Даже если обвинять судью, он не может все сам – что-то себе предложить, что-то сделать. Кто-то же должен этим заниматься.
– Ты же понимаешь, что главное – не выйти на самих себя в ходе расследования.
– Возможно и так (смеется). Но странная процедура, скажем так, ее нет нигде.
– А не считаешь, что это унизительно?
– Считаю. И это неправильно. Почему только судьи? В крупных корпорациях это нормально – там все проходят. А тут – какая-то отдельная каста. Это неправильно, – сказал Лапочкин.
На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности)
Не в следственный комитет случайно устраивались?)
гы гы гы
И тот факт, что человек в жизни когда-то пробовал марихуану - согласитесь, так себе причина не брать на работу. Кому тогда работать вообще?