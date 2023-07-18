Экс-арбитр Лапочкин о полиграфе: «Это унизительно и неправильно. Почему только судьи, а менеджеры, футболисты – нет?»

Бывший судья Сергей Лапочкин считает унизительной процедуру прохождения полиграфа.

– Ты проходил полиграф, знаешь, что это такое. Прямо реально цепляют все?

– Прямо реально ты садишься, все цепляют, датчики у тебя везде. Когда отвечаешь на вопросы, ты не можешь сглотнуть слюну, пошевелить пальцами, должен реально себя контролировать.

Правда, я чуть не заснул, честно. Дневной сон уже был. Это убаюкивает – ты ничего не можешь. Это долгая процедура – 4-5 часов. Не очень хорошая процедура.

Я, кстати, прошел полиграф, не было никаких претензий. Но у меня другой вопрос: ну, ходят судьи, а почему другие не ходят – менеджеры клубов, футболисты? Даже если обвинять судью, он не может все сам – что-то себе предложить, что-то сделать. Кто-то же должен этим заниматься.

– Ты же понимаешь, что главное – не выйти на самих себя в ходе расследования.

– Возможно и так (смеется). Но странная процедура, скажем так, ее нет нигде.

– А не считаешь, что это унизительно?

– Считаю. И это неправильно. Почему только судьи? В крупных корпорациях это нормально – там все проходят. А тут – какая-то отдельная каста. Это неправильно, – сказал .