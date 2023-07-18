Экс-арбитр Лапочкин о полиграфе: «Это унизительно и неправильно. Почему только судьи, а менеджеры, футболисты – нет?»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин детектор лжи Футбол

Бывший судья Сергей Лапочкин считает унизительной процедуру прохождения полиграфа.

– Ты проходил полиграф, знаешь, что это такое. Прямо реально цепляют все?

– Прямо реально ты садишься, все цепляют, датчики у тебя везде. Когда отвечаешь на вопросы, ты не можешь сглотнуть слюну, пошевелить пальцами, должен реально себя контролировать.

Правда, я чуть не заснул, честно. Дневной сон уже был. Это убаюкивает – ты ничего не можешь. Это долгая процедура – 4-5 часов. Не очень хорошая процедура.

Я, кстати, прошел полиграф, не было никаких претензий. Но у меня другой вопрос: ну, ходят судьи, а почему другие не ходят – менеджеры клубов, футболисты? Даже если обвинять судью, он не может все сам – что-то себе предложить, что-то сделать. Кто-то же должен этим заниматься.

– Ты же понимаешь, что главное – не выйти на самих себя в ходе расследования.

– Возможно и так (смеется). Но странная процедура, скажем так, ее нет нигде.

– А не считаешь, что это унизительно?

– Считаю. И это неправильно. Почему только судьи? В крупных корпорациях это нормально – там все проходят. А тут – какая-то отдельная каста. Это неправильно, – сказал Лапочкин.

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26 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Биодудь
Я тоже полиграф проходил, когда на работу устраивался. Спалился на наркотиках, но на работу все равно взяли.
Интересная видимо работа.
На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности)
Не в следственный комитет случайно устраивались?)
+19
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Тухель
Ну кстати это прикольная тема. Если бы полиграфы еще работали. Но представим что они работают, то можно было после привозов спрашивать у футболистов например Платили ли Вам соперники за сдачу матча или Считаете Вы себя профессиональным футболистом?
+7
-1
+6
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Биодудь
Я тоже полиграф проходил, когда на работу устраивался. Спалился на наркотиках, но на работу все равно взяли.
+3
-1
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Dszubov
Ответ Леван Мкртчян
Интересная видимо работа. На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности) Не в следственный комитет случайно устраивались?)
МИД
+2
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Рус Киссенжер
Ответ Артём Амирджанян
Комментарий удален модератором
реально. или знает про причастных к договорнякам менеджеров и футболистов.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Леван Мкртчян
Интересная видимо работа. На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности) Не в следственный комитет случайно устраивались?)
В госдуму🤓
+1
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real19024ver
Ответ Леван Мкртчян
Интересная видимо работа. На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности) Не в следственный комитет случайно устраивались?)
Будет забавно, если в отдел по борьбе с наркотиками. Чтобы победить преступника, думай как преступник :)
+1
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Артём Амирджанян
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сергей николаев
Общественная организация. Общество решило. Стрелочники необходимы.
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Gillingham
Прежде всего антинаучно. С этого надо начинать.
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Ничего Смешного
А в чём проблема проходить раз в год? У нас прям идеальный футбол, никакого криминалити. Только когда судят некоторые клубы, возникает много вопросов и хотелось бы получить хотя бы объективный ответ. Сначала придумывают суете с наступом, потом, по ощущениям, пытаются «вернуть очки».
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Faust Doc
Ответ Биодудь
Я тоже полиграф проходил, когда на работу устраивался. Спалился на наркотиках, но на работу все равно взяли.
Промеска, ты что ли?
гы гы гы
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Биодудь
Ответ Леван Мкртчян
Интересная видимо работа. На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности) Не в следственный комитет случайно устраивались?)
Ну там больше про коррупцию и воровство спрашивали. Ну пробовал я некоторые наркотики, как это мешает работать))
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zzzeeerrrooo
Ответ Биодудь
Ну там больше про коррупцию и воровство спрашивали. Ну пробовал я некоторые наркотики, как это мешает работать))
трава не в счёт)
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Полуэктов Пётр
Ответ Леван Мкртчян
Интересная видимо работа. На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности) Не в следственный комитет случайно устраивались?)
Во многих фирмах при приеме на работу использовали и продолжают использовать полиграф.
И тот факт, что человек в жизни когда-то пробовал марихуану - согласитесь, так себе причина не брать на работу. Кому тогда работать вообще?
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hulk&boloto
Ответ Леван Мкртчян
Интересная видимо работа. На собеседовании используют целый полиграф, но спалиться на наркотиках не критично для получении должности) Не в следственный комитет случайно устраивались?)
В МИД, очевидно же...
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