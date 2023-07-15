ЦСКА победил «Зенит» в последнем матче, так что можно рискнуть в Суперкубке – БЕТСИТИ застрахует ставку на 2000 рублей!

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ЦСКА играет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России, на «Ак Барс Арене» ожидается аншлаг.

«Зенит» уверенно чувствует себя в матчах с армейцами: лишь одно поражение – в марте – и ничья в 9 последних играх при 7 победах.

Букмекеры считают сине-бело-голубых большим фаворитом Суперкубка. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.90, на успех подопечных Владимира Федотова – с кэфом 4.00. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 1,80, можно выбрать оригинальную линию «Матео Кассьерра забьет и «Зенит» победил» с коэффициентом 3.70 или взять гол Федора Чалова в 1-м тайме за 5.90.

Смелый ход по своему вкусу поможет сделать компания БЕТСИТИ, которая страхует ставки на первый матч сезона в размере 2000 рублей!

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