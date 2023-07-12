Килиан Мбаппе: «Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом. Нужно обсуждать это с властями»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о проблеме расизма в футболе.
«Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом. Мы начали, но мы должны делать больше. Нужно обсуждать это с властями.
Винисиус пострадал, но он не единственный. Нельзя допускать такое поведение», – сказал Мбаппе в интервью ивуарийскому каналу NCI, находясь в Камеруне.
Наказывать обзывающихся? И всё? Это весь расизм - обзывательства? Офигеть проблема.
Давайте тогда ещё лысым и рыжим помогать в борьбе с обзывательствами
- ты мой хлеб вздумал красть?