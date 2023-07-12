Килиан Мбаппе: «Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом. Нужно обсуждать это с властями»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о проблеме расизма в футболе.

«Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом. Мы начали, но мы должны делать больше. Нужно обсуждать это с властями.

Винисиус пострадал, но он не единственный. Нельзя допускать такое поведение», – сказал Мбаппе в интервью ивуарийскому каналу NCI, находясь в Камеруне.

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24 комментария

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Фарид Харисов
Видел забавные кадры из путешествия Мбаппе по Камеруну — едет по каким-то убитым деревенькам с кортежем люксовым, а пешком рядом с машинами бежит спецназ.
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rigobersong
Мне всегда было интересно, почему игроки типа Фердинанда, Мбаппе и прочих идентифицируют себя как черных, хотя у них один родитель белый:)) Получается они сами к себе проявляют расизм:)
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Lionel Van Damme
надо бороться с коррупцией, преступностью и тп. что такое расизм вообще, что игроки должны именно с ним бороться?
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David Aprasidze
Ответ Фарид Харисов
Видел забавные кадры из путешествия Мбаппе по Камеруну — едет по каким-то убитым деревенькам с кортежем люксовым, а пешком рядом с машинами бежит спецназ.
Спецназ защищает от расистов видимо
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BeGood
да пошел ты
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BZB
Ну так отдай свои бонусы миллионные в ПСЖ на борьбу с расизмом. Покажи пример, чего языком-то трепать?
+3
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David Aprasidze
Ответ Дмитрий
В жизни Мбаппе не только 50% генов белого человека, а вся его жизнь- это жизнь белого в белой стране. Но при этом он типа черный в душе))
Как рэперы миллионеры поют о жизни в гетто
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Мне всегда было интересно, почему игроки типа Фердинанда, Мбаппе и прочих идентифицируют себя как черных, хотя у них один родитель белый:)) Получается они сами к себе проявляют расизм:)
Сам Фердинанд применил к Эшли Коулу расистский "choc icе", но это другое.
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borodinnikita963@gmail.com
И что дальше?
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David Aprasidze
А с бороться с жадностью когда будем? А то братья леваки за отнять и поделить, а ты никак не насытишься.
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songbilong
В Мадриде будут с Винисиусом как Twix, парочка черных на палочке
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Дмитрий
Ответ rigobersong
Мне всегда было интересно, почему игроки типа Фердинанда, Мбаппе и прочих идентифицируют себя как черных, хотя у них один родитель белый:)) Получается они сами к себе проявляют расизм:)
В жизни Мбаппе не только 50% генов белого человека, а вся его жизнь- это жизнь белого в белой стране. Но при этом он типа черный в душе))
+1
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Мага2101
почему они никогда не предлагают что конкретно нужно сделать? обсуждать можно бесконечно что угодно. Килиан предложи конкретное решение
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sashka.loker
Что именно они всегда подразумевают под борьбой с расизмом?
Наказывать обзывающихся? И всё? Это весь расизм - обзывательства? Офигеть проблема.

Давайте тогда ещё лысым и рыжим помогать в борьбе с обзывательствами
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Vhlam
Утром мажу бутерброд, сразу мысль: - А как народ?!
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MikhaL
Надо снова перед каждым матчем вставать на колено. Помогает, инфа 100%.
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Тухель
Видно что хочет в РМ, ведь для РМ главное борьба с расизмом, а на футбол.
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Санжар Союз
Винисиус:
- ты мой хлеб вздумал красть?
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Red devi1
Игроки на то и игроки чтобы играть в футбол
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ЭлектроВеник
какая-то чёрная новость
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Иван Иванов
Что именно???
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