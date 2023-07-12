Рублев и Сафиуллин выбыли с «Уимблдона», Марио почти в «Зените», мононуклеоз Щербаковой, Сотникова и слова о допинге, Риккардо в «Альфа Таури», сны Лапорты и другие новости

1. Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Уимблдона», Роман Сафиуллин уступил Яннику Синнеру. Новак в 46-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема и сравнялся с рекордом Федерера.

Элина Свитолина победила Игу Швентек в 1/4 финала, Маркета Вондроушова была сильнее Джессики Пегулы.

2. Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» в среду, скорее всего. Он не сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

3. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает Sport24.

4. «Бавария» хочет бесплатно подписать Кейна в 2024-м, если «Тоттенхэм» не продаст его летом. Сам Харри не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы планируют предложить 90-95 млн евро и допускают, что потратят 100+ млн.

5. Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов Аделины Сотниковой, что у нее «нашли допинг». МОК уже заявил, что никакого дела в 2014-м не было, а сама Сотникова сообщила, что вопросов к ней никогда не было.

6. Сборную России по гребному слалому не допустили к международным соревнованиям.

7. Даниэль Риккардо станет пилотом «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение Ника де Вриса.

8. «Газпром» не станет спонсором «Бешикташа». Переговоры остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА.

9. Трансферы. Далер Кузяев ведет переговоры с «Тулузой» во Франции. «Динамо» продаст Шиманьского «Фенербахче» за 14 млн евро. «Лацио» и «Аль-Хилаль» оформили документы о трансфере Милинковича-Савича, хавбека покупают за 40 млн евро. «Бавария» хочет продать Мане за 20 млн евро, Гравенберха – за 40-50 млн, Павара – за 35-40 млн. Больше трансферных новостей – в ленте тега.

10. Форвард Наиль Якупов вернулся в «Нефтехимик». Контракт первого номера драфта НХЛ-2012 – на год. А Денис Гурьянов подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом» на 850 тысяч долларов.

11. «Спартак» опроверг слухи об отстранении Квинси Промеса от футбола. CAS и УЕФА сообщили, что не принимали таких решений.

12. Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии.

13. Шведский «Юргорден» не будет брать в команду хоккеистов, игравших в КХЛ после 24 февраля. Ранее так же решили «Брюнэс» и «Фрелунда».

14. Эксперт в чтении по губам установил, что фанаты «Валенсии» врут, будто не называли Винисиуса «обезьяной» во время игры на «Месталье». Ла Лига предоставила материалы суду.

15. Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека дело, связанное с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

16. Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 18 российским и 14 белорусским спортсменам. Четырем россиянам отказано.

17. «Барселона» поможет продвигать каталанский язык в интернете. Клуб стал партнером фонда, занимающегося вопросом

Цитаты дня.

Фетисов о Лайпсике: «Пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают сюда и видят правду. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло»

Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»

Гельмут Марко: «Норрис прекрасно подошел бы «Ред Булл», он с отрывом сильнейший молодой гонщик, хороший друг Ферстаппена»

Ребров о Мевле в «Спартаке»: «Из-за игры в России его детей хотели исключить из детсада в Словении, банковские счета арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника»

«Как женщина после родов». Костомаров показал новое видео с тренировки

Филипп Лам: «Модрич – такой же кумир, как Хави или Пирло. Гюндоган тоже в этом списке. Успешные тренеры знают, что такие игроки незаменимы»

Лапорта о снах: «Помню лишь один – как был диким вороным конем, черным как смоль. Проснулся уставшим, потому что скакал всю ночь»

Роман Ротенберг: «Лайпсик пожелал принять гражданство России и написал Путину. Игроки «Зенита» получили паспорта, а Бразилия в футболе – как Канада в хоккее»