Марио Фернандес переходит в «Зенит», Рублев и Андреева в 3-м круге «Уимблдона», Костомарова выписали из больницы, Бритни Спирс получила по лицу от охранника Вембаньямы и другие новости

1. В РПЛ близится невероятный трансфер: Марио Фернандес переходит в «Зенит»! Экс-защитника ЦСКА подпишут свободным агентом (при этом заплатив 360 тысяч евро «Интернасьоналу» за выкуп контракта). Марио будет получать в новом клубе 2,5 млн евро в год (2 млн по другим данным), он прибудет в Петербург 10 июля и даже может сыграть против армейцев в OLIMPBET Суперкубке России. А ведь Фернандес обещал не играть в России в других командах. ЦСКА злится, а Александр Дорский считает переход абсурдом.

2. Сафиуллин, Рублев, Вавринка вышли в 3-й круг «Уимблдона», Рууд выбыл, матчи Медведева с Маннарино и Маррея с Циципасом перенесли. У женщин Потапова, Мирра Андреева, Рыбакина, Свитолина вышли в 3-й круг, Кудерметова выбыла.

3. Страсти по Мбаппе не утихают. «ПСЖ» продаст Килиана тому, кто предложит больше денег, если он до 31 июля не продлит контракт. Форварда предупредили, что «ПСЖ» придется продать некоторых его партнеров, если он бесплатно уйдет в «Реал». Кроме того, парижане в «агрессивном тоне» дали Мбаппе ответ на письмо об уходе: игроку указали на ущерб от публикации сведений и напомнили, что подписывали футболистов по его требованию. Пишут, что 200 млн евро за Мбаппе готовы заплатить «Мадрид» и «Ливерпуль».

4. Опубликовано расписание первых семи туров нового сезона Мир РПЛ, а также Фонбет Кубка России. Чемпионат 21 июля откроют «Динамо» и «Краснодар», старт группового этапа Пути РПЛ – 25 июля.

5. Романа Костомарова выписали из больницы. Олимпийский чемпион в танцах на льду поблагодарил врачей, которые занимались его лечением: «Позади 175 дней. Впереди вся жизнь».

6. Трансферные новости. «ПСЖ» бесплатно подписал Шкриньяра из «Интера» и Асенсио из «Реала». «Реал» купил Гюлера у «Фенербахче», контракт с хавбеком – до 2029-го. «Челси» объявил об уходе Аспиликуэты после 11 лет в клубе. Защитник тут же подписал контракт с «Атлетико». «Арсенал» продал Джаку «Байеру» за 25 млн евро. «Интер» объявил об аренде Фраттези у «Сассуоло» с обязательным выкупом за 26-27 млн евро.

«Зенит» хочет минимум 25 млн евро за Вендела, а агенты бразильца не выходят на связь. «Бешикташ» дает Кузяеву 1,5 млн евро за сезон по контракту на 4 года, 2 млн подписного бонуса и 1 млн бонусов за достижения. «Спартаку» предлагали Зиеша, клуб отказался из-за его запросов и проблем со здоровьем. «МЮ» согласовал с Онана условия контракта, «Интер» хочет все решить до конца июля. «Барсе» дали сутки на направление подписанных документов по Роке, «Атлетико Паранаэнсе» может рассмотреть предложения «МЮ», «ПСЖ» и «Тоттенхэма» в ином случае.

7. Новости НХЛ. Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар подписал 2-летний контракт с клубом с зарплатой 7 млн долларов в год. Ален Виньо, выводивший «Ванкувер» и «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли, завершил тренерскую карьеру. «Детройт» расторгнет контракт с шестым номером драфта-2018 Задиной.

8. Бритни Спирс заявила в полицию на службу безопасности «Сперс». Певица получила по лицу, пытаясь сфотографироваться с Виктором Вембаньямой.

9. СКА обменял Попугаева, Алтыбармакяна, Солянникова и еще 6 игроков в «Ладу» на денежную компенсацию.

10. Буре по поручению Путина вручен орден Александра Невского. Награду передал помощник президента Левитин.

11. Международная федерация водных видов спорта ратифицировала мировые рекорды Чикуновой и Колесникова.

12. УАФ попросила УЕФА разобраться с приглашением Карасева на сбор судей: «Любое смягчение санкций против России критически чувствительно для нас».

13. Винисиус получил медаль за продвижение эгалитаризма – на «Маракане». Правительство Рио-де-Жанейро утвердило закон имени игрока «Реала» об остановке матчей из-за расизма.

Цитаты дня.

ЦСКА о Фернандесе и «Зените»: «Теперь все встало на свои места. Непонятные моменты получили объяснение»

Навка о шоу в Луганске: «Надеемся и верим, что когда-то весь этот ужас закончится. И когда у нас будет возможность, мы обязательно приедем туда»

Жезус о матче с «ПСЖ» в ЛЧ-2021/22: «Пеп выпустил Зинченко ложной девяткой вместо меня. Безумие. Я заплакал и сказал маме: «Хочу уйти»

Михаил Кокляев: «США – лучшая для паразитов страна. А Россия создана для того, чтобы мотивировать весь мир что-то делать»

Кафельников о падении курса рубля: «За последние 10 дней мы обеднели на 15%, и импортозамещение ##### не помогает»