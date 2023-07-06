Антон Шунин: «Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают все на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь»

Антон Шунин считает, что «Зенит» справедливо становится чемпионом России.

«Во-первых, только у них и у «Спартака» почти не уехали ведущие легионеры. Но мое мнение здесь ничего не изменит. «Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают все на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь.

Все же начинают с нуля очков. Много раз самые звездные команды не добивались успехов, в « » португальская банда с Семиным чуть ли не за выживание боролась. А «Акрон» обыграл несколько команд , хотя на бумаге был слабее. Возможно, в следующем сезоне повезет не « », – сказал вратарь «Динамо».