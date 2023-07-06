Антон Шунин: «Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают все на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин считает, что «Зенит» справедливо становится чемпионом России.

«Во-первых, только у них и у «Спартака» почти не уехали ведущие легионеры. Но мое мнение здесь ничего не изменит. «Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают все на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь.

Все же начинают с нуля очков. Много раз самые звездные команды не добивались успехов, в «Динамо» португальская банда с Семиным чуть ли не за выживание боролась. А «Акрон» обыграл несколько команд РПЛ, хотя на бумаге был слабее. Возможно, в следующем сезоне повезет не «Зениту», – сказал вратарь «Динамо».

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29 комментариев

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Flashzzz
Антон, тебе сейчас объяснят….
+30
-6
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Marina_Greta
Ответ Юрий
Антон не в курсе, что Зенит в третий раз играет в высшей лиге благодаря админресурсу.
Это заговор!
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Алексей Ненахов
Опять про Чемпионство в Фнл , намекает Шунин
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Максим Русаков
У Динамо прям как у у истинных самураев... Нет цели, только путь!
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Hong Kil
Потихоньку открывается пораженный глаз.
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Владислав88
Зато ты не по праву 1 номер Динамо. Как вставл в ворота, так Динамики ничего выиграть и не могут.
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ZarvuR2020
Эх Антон, терпели тебя в Динамо 15 лет, но такое может стать последней каплей...
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Andrey Yaroslavtsev
У Динамо задача: продать Шунина и побыстрее.
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KOTOV71
" повезёт - не повезёт"- это лотерея.а Зенит своё Чемпионство - Заработал!
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Северный болельщик
Яшин выпорол бы этого бесхребетного паренька
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юра георгиевский
Ответ Ксяоми Ноутов
Так они сами его наследником Яшина называли)
Никто его не называл. Чепуха. Наследником Яшина был Пильгуй, который более-менее стоял в воротах, Шуне далеко до Пильгуя.
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MAXIMum1
Ответ Юрий
Как вы объясните, что Зенит платит за аренду Стадиона 1!!! рубль в год
И миллиард на содержание тратит. А так бы город платил. И вообще это нормальная практика, когда город отдаёт объект бесплатно, с условием, что арендатор обслуживает этот объект.
Зенит сам хотел себе стадион построить, город не дал.
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Klinsmann32
Ответ Юрий
Антон не в курсе, что Зенит в третий раз играет в высшей лиге благодаря админресурсу.
Юрик не в курсе куда ему идти)
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Flashzzz
Ответ Не уверен!!
А что вам объяснять? Зенит не нарушает правила, а другие команды на поле в тех же условиях уже нарушают. Да,можно только послушать видео с матча Зенит Спартак как Кукуян облизывает Клаудиньо весь матч. Это что?))
Не уверен!!, я не уверен, что ты объективен
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Максим Попов
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не повезёт емли,то купят или отсасут кому надо, все просто
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Сибирский литовец
Ответ Flashzzz
Антон, тебе сейчас объяснят….
Объяснят сейчас за Зенит
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валя_стакан
Может его в питер после этих слов заберут пиарщиком, ну или просто мух отгонять
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Кеша
Зенит то по праву становится чемпионом . По какому праву вы еле задницу свою таскаете в форме Динамо и сползли с пятого места на девятое - вот это для меня большой вопрос .
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Loel1
Хорошо подлизнул!
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Marina_Greta
Кто бы сомневался)
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rigobersong
У Динамо свои задачи, осваивать и распиливать без результата:))
+7
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