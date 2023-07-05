«Интер Майами» убеждает Азара заключить контракт (Relevo)

Теги МЛС Эден Азар Интер Майами Футбол

Эден Азар может оказаться в одной команде с Лионелем Месси.

Как сообщает Relevo, «Интер Майами» убеждает полузащитника перейти в МЛС. Бельгиец пока не принял решение, где будет играть дальше (и будет ли вообще продолжать карьеру).

32-летний футболист покинул «Реал» в качестве свободного агента по окончании прошлого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Отдыхал 2-3 года, осталась энергия». Азар попрощался с Бельгией – но он закончит совсем или еще нет?

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10 комментариев

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Los Galácticos
Почему бы и не сгонять в хорошо оплачиваемый отпуск в Майами, заодно будет возможность насладиться игрой Месси.
+6
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Аморалинни
Хотят быстрее подписать, чтобы успеть обменять на Лиларда
+2
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+2
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Rad0
Ответ Дмитрий Гудков
В страну бургеров? я бы его призадумался
Бургер Кинг проспонсирует переход
+2
0
+2
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Дмитрий Гудков
В страну бургеров? я бы его призадумался
+1
0
+1
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Roman Araslanov
Ответ Los Galácticos
Почему бы и не сгонять в хорошо оплачиваемый отпуск в Майами, заодно будет возможность насладиться игрой Месси.
Да и бургеры под рукой
+1
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Антон Фалафель
Майами рай пузатого пенсионера. Надо ехать👍
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avcgloronalduMU
в США лучшие бургеры, чего он думает то
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DolJun
надеюсь убедят, азар еще может попылить)
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che kaif
бабки нафармил какой футбол теперь только кайфовать
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