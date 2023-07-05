«Интер Майами» убеждает Азара заключить контракт (Relevo)

Эден Азар может оказаться в одной команде с Лионелем Месси.

Как сообщает Relevo, « » убеждает полузащитника перейти в . Бельгиец пока не принял решение, где будет играть дальше (и будет ли вообще продолжать карьеру).

32-летний футболист покинул «Реал» в качестве свободного агента по окончании прошлого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Отдыхал 2-3 года, осталась энергия». Азар попрощался с Бельгией – но он закончит совсем или еще нет?