«Даже для «Зенита» почти невозможно пройти сезон без поражений. 30 матчей – слишком большая дистанция». Семин о чемпионах России

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин высоко оценил селекционную работу «Зенита».

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо: именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой.

Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», – добавил Семин.

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4 комментария

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Назар Игорь
Палыч как всегда объективен. Проигрывают все, и Реал, и Барса, и МС, и Бавария. Иначе футбол бы наскучил. В отличие от множества дилетантов Сëмин понимает что в основе успехов Зенита не только деньги, но и грамотная трансферная политика, профессиональный менеджмент, прекрасная обстановка в команде.
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Доктор Верховцев
Не может быть! А как же знаменитый админресурс?
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инок
Палыч по делу говорит, он зря не скажет...
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Valery Fan
Бывает такое что команде победа и не нужна.такое случается особенно под конец сезона.иногда откровенно команды сливают такие игры,ничего не решающие в турнирной таблице+ротации состава.
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