«Даже для «Зенита» почти невозможно пройти сезон без поражений. 30 матчей – слишком большая дистанция». Семин о чемпионах России
Юрий Семин высоко оценил селекционную работу «Зенита».
«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо: именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой.
Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
«Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», – добавил Семин.
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