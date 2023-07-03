«Даже для «Зенита» почти невозможно пройти сезон без поражений. 30 матчей – слишком большая дистанция». Семин о чемпионах России

Юрий Семин высоко оценил селекционную работу «Зенита».

«Да, в « » сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо: именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой.

Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для « ». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», – добавил .