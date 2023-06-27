Александр Мостовой: «Еще не началось обучение на тренерскую лицензию. Жду, пока мне диплом просто так дадут в силу возраста или на день рождения подарят»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой пошутил о тренерской лицензии.

В мае бывший полузащитник сборной России подал документы для обучения в академии РФС.

«Еще не началось обучение на тренерскую лицензию. Жду, пока мне диплом просто так дадут в силу моего возраста или на день рождения подарят, ха-ха. Было бы здорово», – сказал Мостовой. 

Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»

Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»

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21 комментарий

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Sanan1908
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Илья Ильич
Или это очень-очень тонкий троллинг, либо он просто феерический. Ставлю его лицензию на второй вариант
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Фарид Харисов
Читайте не только заголовок, пацаны.

Мы перешли в ту стадию, когда уже не мы ржем с Мостового, а он с нас.
+13
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Bartez1986
мужику 55 в августе. подарите диплом, что как жмоты-то
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За_909!
а ведь если Мостового подстричь под "ноль", он реально на Ждуна будет похож!
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Pb-SE
Ответ Edgars Skaubits
С чего это вы взяли, что он пошутил?
Он сказал "ха-ха" в конце. Сам пошутил- сам посмеялся.
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Pok_Toholo
Ответ За_909!
а ведь если Мостового подстричь под "ноль", он реально на Ждуна будет похож!
И выражение лица совпадёт, если напомнить что Тедеско тренер сборной Бельгии
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Pb-SE
Ответ Bartez1986
мужику 55 в августе. подарите диплом, что как жмоты-то
Так у мужиков пенсия в 62. Исполнится 62- подарим.
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counsel
Ответ Илья Ильич
Или это очень-очень тонкий троллинг, либо он просто феерический. Ставлю его лицензию на второй вариант
Довольно очевидный троллинг
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tolstiy
если вы думаете, что он пошутил.... то нет....
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sundance
Ну хоть здесь какая-то стабильная стабильность.
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Edgars Skaubits
С чего это вы взяли, что он пошутил?
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old folk
В силу возраста только экспертов на Матч ТВ набирают
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Pb-SE
Интересно, сколько раз за последний год Мостовой произнес "ха-ха" в своих интервью?
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6tspey7tb5
Папика заведи подарит
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Pb-SE
Ответ Фарид Харисов
Читайте не только заголовок, пацаны. Мы перешли в ту стадию, когда уже не мы ржем с Мостового, а он с нас.
Человек сидит без любимой работы, непонятно, получит ее когда-нибудь или нет, но ржёт с нас. Ну ок.
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JENNINGS
Старые песни о главном )))
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fussballer
Заслужил однозначно!
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