Александр Мостовой: «Еще не началось обучение на тренерскую лицензию. Жду, пока мне диплом просто так дадут в силу возраста или на день рождения подарят»

Александр Мостовой пошутил о тренерской лицензии.

В мае бывший полузащитник сборной России подал документы для обучения в академии РФС.

«Еще не началось обучение на тренерскую лицензию. Жду, пока мне диплом просто так дадут в силу моего возраста или на день рождения подарят, ха-ха. Было бы здорово», – сказал Мостовой.

Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»

Мостовой о тренерской лицензии: «Зачем эта бумажка нужна? В 1960-м наши выиграли Евро – какие там лицензии?»