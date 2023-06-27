Агент ФИФА о нежелании Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ»: «Эмир очень расстроен. Катарцы были уверены, что сотрудничество продолжится»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Правящую семью Катара разозлило нежелание Килиана Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ».

По словам агента ФИФА Марко Кирдемира, знакомого с окружением Мбаппе эмир Катара был уверен, что француз останется в «ПСЖ» после 2024 года.

«Я разговаривал с людьми, близкими к катарской семье, которая управляет клубом, и мне сказали, что они очень рассержены. Они хотели, чтобы сотрудничество [«ПСЖ» и Мбаппе] продолжилось, и были в этом уверены. Эмир очень расстроен», – сказал Кирдемир.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если он решит не продлевать контракт.

Агент ФИФА Кирдемир заявил, что «Ливерпуль» поборется за Мбаппе и предложит «ПСЖ» «целое состояние» – около 300 млн евро. «Реал» дает только 220 млн

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12 комментариев

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noti22
Агент ФИФА хорошо знает катарского эмира, лично получал от него чемоданчики
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инок
Сезон окончен, наступило время кликбейтных сплетен...
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Кузя Гитарист
Ответ Барсик Юрана
Представитель ФИФА впрягается за Мбапе, где-то мы такое уже видели?🤔 Ах да, в финале ЧМ были две левые пенки для Мбапе, хотели, но не смогли
А сколько пенок было у сам знаешь кого ?
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Причёска Бэйла
Ответ Барсик Юрана
У Кринжа 150 голов в карьере с пенок, лучший в истории!Сиииии
У аргентинского хасбика было бы больше, но он не умеет их бить)
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Пацанчик реальный
Ответ Барсик Юрана
Представитель ФИФА впрягается за Мбапе, где-то мы такое уже видели?🤔 Ах да, в финале ЧМ были две левые пенки для Мбапе, хотели, но не смогли
Меня всегда поражали люди,которые вначале садятся на рычаг а потом заходят на спортс и пишут чушь!
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