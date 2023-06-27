Агент ФИФА о нежелании Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ»: «Эмир очень расстроен. Катарцы были уверены, что сотрудничество продолжится»

Правящую семью Катара разозлило нежелание Килиана Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ».

По словам агента ФИФА Марко Кирдемира, знакомого с окружением Мбаппе эмир Катара был уверен, что француз останется в «ПСЖ» после 2024 года.

«Я разговаривал с людьми, близкими к катарской семье, которая управляет клубом, и мне сказали, что они очень рассержены. Они хотели, чтобы сотрудничество [«ПСЖ» и Мбаппе] продолжилось, и были в этом уверены. Эмир очень расстроен», – сказал Кирдемир.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если он решит не продлевать контракт.

Агент ФИФА Кирдемир заявил, что «Ливерпуль» поборется за Мбаппе и предложит «ПСЖ» «целое состояние» – около 300 млн евро. «Реал» дает только 220 млн