Йович согласился на переход в «Галатасарай» из «Фиорентины» за 8 млн евро. «Реал» получит 50% от суммы трансфера

Теги Айнтрахт Франкфурт Фиорентина бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Лука Йович деньги Футбол

Лука Йович близок к переходу в «Галатасарай».

По информации Dirilis Postasi, форвард «Фиорентины» дал согласие на переход в турецкий клуб. «Галатасарай» предлагает Йовичу контракт на 3 сезона с зарплатой 3 миллиона евро в год после вычета налогов.

Ожидается, что в ближайшее время «Фиорентина» и «Галатасарай» договорятся о трансфере. Подписание сербского форварда обойдется примерно в 8 млн евро – изначально итальянский клуб просил за Йовича 15 млн евро.

Лука Йович перешел в «Фиорентину» из «Реала» бесплатно летом 2022 года. Согласно условиям договора, «Реал» получит 50% суммы следующего трансфера форварда – таким образом, если сделка с «Галатасараем» завершится успешно, «Реал» получит около 4 млн евро.

Напомним, в 2019 году «Реал» заплатил «Айнтрахту» за Йовича 60+5 млн евро.

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17 комментариев

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Din8
Согласился на Бешикташ, а отправят в Галатасатай)) чётко..
+8
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+8
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savik-A.M.
Ответ Din8
Согласился на Бешикташ, а отправят в Галатасатай)) чётко..
В итоге окажется в соседнем Азербайджане )))
+6
0
+6
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З А
игрок близок к переходу в Галатасарай. Бешикташ заплатит за игрока 8 миллионов, контракт футболиста с Фенербахче рассчитан на 5 лет. Трабзонспор надеется что серб усилит атаку команды. Официальный сайт Бешекшехира уже поприветствовал игрока
+5
0
+5
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Eduard Rastryopin
Еще 15 таких переходов и Реал отобьет 60 млн. заплаченых за Йовича Айнтрахту.
+6
-2
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savik-A.M.
Вот это "отрицательный рывок" в карьере
+1
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Антон
Даже Кокорин дольше продержался у фиалок, да и играл не хуже
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& Co1366
Вещь пошла по рукам - это уже не вещь.
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Спартак Уокер
Так Галатасарай или Бешикташ?
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Elm
сербская табуретка
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Валдис Пельш
Анна, исправляйте)
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Valik Slovo
А когда то был заменой бензема
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King_X
Вроде отличный игрок, но странно поплыл, конечно
Так быстро до Турции - эт фигово
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Простой Простой
Карьера пошла вниз, жаль
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kaimussen
Ответ savik-A.M.
В итоге окажется в соседнем Азербайджане )))
Хотя бы не в зиндане дядюшки Фархада)
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Lifar Skladchikov
Ответ З А
игрок близок к переходу в Галатасарай. Бешикташ заплатит за игрока 8 миллионов, контракт футболиста с Фенербахче рассчитан на 5 лет. Трабзонспор надеется что серб усилит атаку команды. Официальный сайт Бешекшехира уже поприветствовал игрока
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