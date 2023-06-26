Йович согласился на переход в «Галатасарай» из «Фиорентины» за 8 млн евро. «Реал» получит 50% от суммы трансфера

Лука Йович близок к переходу в «Галатасарай».

По информации Dirilis Postasi, форвард «Фиорентины» дал согласие на переход в турецкий клуб. «Галатасарай» предлагает Йовичу контракт на 3 сезона с зарплатой 3 миллиона евро в год после вычета налогов.

Ожидается, что в ближайшее время « » и « » договорятся о трансфере. Подписание сербского форварда обойдется примерно в 8 млн евро – изначально итальянский клуб просил за Йовича 15 млн евро.

перешел в «Фиорентину» из « » бесплатно летом 2022 года. Согласно условиям договора, «Реал» получит 50% суммы следующего трансфера форварда – таким образом, если сделка с «Галатасараем» завершится успешно, «Реал» получит около 4 млн евро.

Напомним, в 2019 году «Реал» заплатил «Айнтрахту» за Йовича 60+5 млн евро.