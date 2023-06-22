Менее двух месяцев остается до старта нового сезона 2023-2024 года в первой Бундеслиге, и уже можно обозначить определенные контуры предстоящего первенства, а также оценить шансы команд на первое место. Каждый, кто хорошо знаком с футбольным чемпионатом Германии, может сказать, о каких контурах или прогнозах может идти речь, если в стране появилось новое поколение юных болельщиков, которые кроме мюнхенской «Баварии» других чемпионов не видели и не знают, разве только по рассказам старших товарищей. Но предстоящий турнир полон интриг, уже концовка предыдущего первенства показала, что с «Баварией» можно бороться. Рассмотрим, кто еще может претендовать на победу.

Группа лидеров

«Бавария», «Бавария» и еще раз «Бавария». Команда из Мюнхена всегда в лидерах. Перед любым другим чемпионатом мы могли бы описать качества команды и на этом ограничится, но в прошлом сезоне что-то пошло не так. Во-первых, руководство начудило со сменой главного тренера. Юлиан Нагельсманн был отправлен в отставку, ему на смену пришел Томас Тухель. Решение неоднозначное, выгоды не принесло никакой и крайне удивило футбольный мир. Во-вторых, «Бавария» стала чемпионом буквально чудом, подарок преподнесла дортмундская «Боруссия». В-третьих, генеральный директор Хасан Салихамиджич и спортивный директор Оливер Кан были сразу по окончанию сезона уволены. Теперь неизвестно, как все эти перемены скажутся на команде в предстоящем турнире.

Второй претендент на титул «Боруссия» из Дортмунда. Команде не хватило одного точного удара для победы в чемпионате. Разочарование было огромным, но футболистам винить кроме самих себя некого. В любом случае нужно отметить работу главного тренера Эдина Терзича. За несколько лет «Бавария» впервые столкнулась с такой конкуренцией. Теперь вопрос, хватит ли сил и возможностей дортмундцам сыграть еще лучше, чем в прошлом сезоне. Нужно учесть, что команду покинут ведущие игроки, еще до окончания чемпионата было известно, что в «Реал» перейдет англичанин Джуд Беллингем. Наверняка будут другие предложения, но в любом случае «Боруссия» останется основным конкурентом мюнхенцев.

РБ «Лейпциг» пример еще одной структурированной команды, которая с каждым годом становится все более заметной силой в Германии. Компания Red Bull создала систему дочерних команд, которая поставляет таланты в главный клуб. «Лейпциг» не очень удачно начал предыдущий чемпионат, команда пошла на смену тренера, и Марко Розе пришелся явно ко двору. Он быстро выправил ситуацию. Второй сезон может вполне стать для Розе и его подопечных еще более успешным. Другое дело, что команда активно зарабатывает на продаже своих талантов. Многое будет зависеть от того, какой состав будет у «Лейпцига» накануне нового сезона.

Леверкузенский «Байер» практически каждый сезон входит в число лучших в чемпионате, поэтому команда автоматически попадает в категорию лидеров. К тому же прошлый сезон под руководством испанца Хаби Алонсо «аспириновые» показывали интересный атакующий футбол. В Бундеслиге была немного смазана концовка, в Лиге Европы тоже добраться до финала не удалось, но в целом удалось создать плацдарм на будущее. Команде не помешала бы более длинная скамейка.

Претенденты

Один из них берлинский «Унион». Команда швейцарского специалиста Урса Фишера уже стала возмутителем спокойствия в прошедшем чемпионате. Само за себя говорит попадание в групповой турнир Лиги Чемпионов. Однако именно этот фактор может стать помехой в борьбе за лидерство в Бундеслиге. Мы не раз были свидетелями того как команда, дебютировавшая в главном европейском турнире во внутреннем чемпионате показывает не очень хорошие результаты. Тем не менее «Унион» с каждым годом прогрессирует.

«Фрайбург» за последние два сезона сделал качественный скачок в Бундеслиге. До четвертого места в минувшем сезоне не хватило совсем немного. Среди подопечных главного тренера Кристиана Штрайха нет россыпи звезд, но команда из города Фрайбург-им-Брайсгау очень сплоченная, всегда показывает сбалансированный футбол. В прошлом сезоне ей удалось выбить из Кубка Германии «Баварию», но на победу наиграть не удалось. Однако потенциал команды исчерпан далеко не весь, и она попробует замахнуться на большее.

Еще один претендент на борьбу за первое место «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Если в позапрошлом сезоне команда бросила все усилия на выигрыш Лиги Европы, то в этом в большей степени сосредоточилась на внутренних турнирах. В «Айнтрахте» много легионеров, которых удалось сплотить общей идеей главному тренеру австрийцу Оливеру Глазнеру. В финале Кубка Германии «Айнтрахт» уступил «Лейпцигу», а в чемпионате занял седьмое место, дающее право играть в Лиге Конференций. В новом сезоне команда намерена сделать шаг вперед.

Отнесем к претендентам еще два клуба — «Вольфсбург» и менхенгладбахскую «Боруссию». Обе команды наверняка рассчитывали на большее по результатам прошедшего чемпионата, но в любом случае они выступили лучше, чем годом ранее. В Вольфсбурге еще помнят титул 2009 года и второе место 2015 года и вновь надеются, что в ближайшее время команда будет претендовать на роль одного из лидеров. «Боруссии» пора уже избавляться от неофициального звания грозы авторитетов и начать штурмовать новые вершины.

Середняки и аутсайдеры

Среди оставшихся команд сильнее остальных выглядят «Майнц» и «Кельн». Интересно, что именно эти коллективы в последнем туре, когда решалась борьба чемпионского титула, были, соответственно, соперниками дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии». Обеим командам не в чем себя упрекнуть, обе оказали упорной сопротивление лидерам. «Кельн» пропустил решающий мяч от Джамала Мусиалы лишь за минуту до окончания основного времени матча. Другое дело, что команды наверняка рассчитывают на большее, нежели быть фоном для побед лидеров.

У остальных команд шансов практически нет, а если поставить прямо сейчас на новичков Бундеслиги «Хайденхайм» или «Дармштадт» тысячу рублей, то в отдельных букмекерских конторах в случае успеха этих клубов можно будет через год получить выигрыш в 2,5 миллиона рублей. «Штутгарт» отделался легким испугом после переходных матчей, в команде должны сделать выводы. Перспективы у «Аугсбурга» или «Бохума» тоже не просматриваются. Всем этим командам придется вести борьбу за выживание.