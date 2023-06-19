Сезон в Примере завершился 4 июня, но уже 22 июня состоялась жеребьевка следующего турнира, по результатам которой стало известно, что в первом туре чемпион страны «Барселона» сыграет в гостях с «Хетафе», а, занявший второе место, мадридский «Реал» отправится на выезд в Бильбао, где сыграет с «Атлетиком». Точное расписание будет опубликовано 28 июня, но старт сезона 2023–2924 года в Ла Лиге назначен на субботу 11 августа. Завершится чемпионат 26 мая.

Календарь в испанской Ла Лиге ассиметричный, это значит, что матчи второго круга не будут зеркальными по отношению к матчам первой половины первенства. На это есть разные причины, организаторы говорят о соображениях безопасности, синхронности с календарем еврокубков, учеты дат национальных и региональных праздников, а также с целью максимально увеличить посещаемость стадионов и телеаудиторию.

Еще одна новость — турнир меняет спонсора, 3 июля будет объявлено его новое официальное название. Чемпионат в Примере будет состоять из 38 игровых дней и 380 матчей. В календаре предусмотрено пять перерывов на матчи сборных команд с учетом требований УЕФА. Как обычно, предусмотрен еще и рождественский перерыв, который намечен с 22 декабря по 1 января включительно.

В чемпионате Испании примут участие двадцать команд. По итогам прошедшего сезона Примеру покинули «Эльче», «Эспаньол» и «Реал Вальядолид», который задержался в высшем дивизионе всего на один сезон. Из Сегунды пришли «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Алавес», выигравший в драматичном финале плей-офф у «Леванте».