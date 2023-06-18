Сборная России поздравила Капелло с 77-летием: «С днем рождения, Дон Фабио!»

Пресс-служба сборной России поздравила Фабио Капелло с 77-летием.

«С днем рождения, Дон Фабио! Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 77 лет», – написали в телеграм-канале сборной России.

Напомним, Капелло возглавил сборную России после Евро-2012. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира впервые за 12 лет. На ЧМ-2014 сборная не вышла из группы. В 2015-м после расторжения контракта РФС выплатил Капелло неустойку в 15,2 млн евро.

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