Сборная России поздравила Капелло с 77-летием: «С днем рождения, Дон Фабио!»

Теги премьер-лига Россия Фабио Капелло Сборная России по футболу соцсети Футбол

Пресс-служба сборной России поздравила Фабио Капелло с 77-летием.

«С днем рождения, Дон Фабио! Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 77 лет», – написали в телеграм-канале сборной России.

Напомним, Капелло возглавил сборную России после Евро-2012. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира впервые за 12 лет. На ЧМ-2014 сборная не вышла из группы. В 2015-м после расторжения контракта РФС выплатил Капелло неустойку в 15,2 млн евро.

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11 комментариев

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cektor
знатно Дон нагрел сборную на деньги ))
+10
-2
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Ранальду с пивком
Ответ Сергей Жарковский
А вспомнить то нечего, кроме впустую потраченных денег!
Вывод сборной России в первые за 12 лет на ЧМ с первого места ,с такими звездами мирового футбола , как Кокорин, Шатов , Каннуников
+8
-2
+6
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Сергей Жарковский
А вспомнить то нечего, кроме впустую потраченных денег!
+3
-3
0
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Фанат Сан-Марино
Сборные России были разными, но сборная от Капелло была особенно уныла и противоречива
Тренер великий, но как клубный тренер, а сборные это не его
+2
-2
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каток Третьяка
Ответ cektor
знатно Дон нагрел сборную на деньги ))
там скорее всего откат был не плохой у кого-то
0
0
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savik-A.M.
Ответ Ранальду с пивком
Вывод сборной России в первые за 12 лет на ЧМ с первого места ,с такими звездами мирового футбола , как Кокорин, Шатов , Каннуников
Кокорин с Матовым тогда вполне нормальные игроки были
0
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