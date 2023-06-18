Испания – фаворит финала Лиги наций с Хорватией. Заряжайте на матч с фрибетом 2000 рублей и бонусом до 15 000 за депозит от «Фонбет»!

Испания сыграет с Хорватией в финале Лиги наций-2022/23.

Для испанцев это будет вторая попытка выиграть турнир: в предыдущем розыгрыше «фурия роха» уступила в главном матче Франции. Хорваты впервые добрались до столь высокой стадии.

Команда Луиса де ла Фуэнте выступает фаворитом противостояние с коэффициентом 2,02, тогда как на подопечных Златко Далича можно поставить за 3,80. Интересно выглядит вариант «обе забьют» за 1,80, матчи этих команд обычно складываются крайне результативно – 5:3 и 1:2 на Евро-2020, 2:3 и 6:0 в Лиге наций в 2018-м.

Кроме того, в матче за 3-е место сыграют Италия и Нидерланды. Там фаворит не столь очевиден: за 2,30 можно поставить на «оранье», а за 3,00 – на парней Роберто Манчини.

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