Джокович о том, что на финал «Ролан Гаррос» пришли Ибрагимович, Мбаппе, Жиру и Том Брэди: «Надеюсь, вам понравилось»

Теги Златан Ибрагимович Новак Джокович Том Брэди Оливье Жиру Килиан Мбаппе Футбол

Новак Джокович поблагодарил футболистов, пришедших поддержать его в финале «Ролан Гаррос».

«Хочу поблагодарить звезд футбола – Жиру, Ибру, Мбаппе, Тома Брэди, Спасибо, что приехали и поддерживали. Надеюсь, вам понравилось. Это большая честь, что пришло столько звезд спорта.

[Болельщикам] Увидимся в следующем году!» – сказал Джокович на церемонии награждения.

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7 комментариев

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Амин Чич
Тааак, если они выложат с ним фотки, то опять желто-синие начнут ругаться в комментах
+10
-4
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Ностальгическое Дерьмо
ну сидя в Париже Мбупе так и будет ходить на чужие финалы 🥱
+5
-2
+3
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Lionel Van Damme
Ответ Амин Чич
Тааак, если они выложат с ним фотки, то опять желто-синие начнут ругаться в комментах
Об этом только травмированные ваньки подумали
+5
-3
+2
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SN78
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Уверен да! Спасибо Новак! Мы ждали этого! Идемо дальше за рекордами!
+3
-2
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Ермек Жолдаспаев
Интересно,за кого болел ибрагимович.
0
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Амин Чич
Ответ Lionel Van Damme
Об этом только травмированные ваньки подумали
Ваньки наши хоть и травмированные, но свое дело правое доносят желто-синим
+2
-2
0
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Marat Oganesyan
Ответ Ермек Жолдаспаев
Интересно,за кого болел ибрагимович.
Они с Ноле хорошие друзья
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