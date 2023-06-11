«Краснодар» и ЦСКА сыграют в 5-й раз за сезон. Кто поднимет трофей?

Обладатель Фонбет Кубка России определится в матче «Краснодар» – ЦСКА.

Соперники уже пересекались четыре раза по ходу сезона. ЦСКА добился двух крупных побед в этом противостоянии. Еще один матч выиграл «Краснодар» с минимальным счетом, а итогом встречи, состоявшейся в мае, стала нулевая ничья.

Ближайший матч – самый принципиальный, ведь именно в это воскресенье будет разыгран трофей. «Фонбет» предлагает поставить на итоговый успех «Краснодара» с коэффициентом 2,50, а на победу в основное время – с 4,00. В случае с ЦСКА расклады такие: коэффициент на успех в борьбе за трофей – 1,55, на победу в основное время – 2,00.

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