«Ман Сити» в шаге от требла, а вы можете получить до 100 тысяч!

В финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

«Горожане» ранее выиграли чемпионат и Кубок Англии, теперь лишь одна победа отделяет их от долгожданного требла. И именно такой исход – наиболее ожидаемый. БЕТСИТИ предлагает поставить на успех «Манчестер Сити» в споре за трофей с коэффициентом 1.25.

Победа «Интера», напротив, станет сенсацией. Поставить на то, что престижный кубок достанется миланской команде, можно с коэффициентом 4.40.

Финал Лиги чемпионов сам по себе сделает субботний вечер ярким, но не забывайте об огромном бонусе от БЕТСИТИ – до 100 тысяч рублей новым игрокам!