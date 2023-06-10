Все ждут победы «Ман Сити» над «Интером»… Используйте бонус до 7000 рублей!
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Интер» выявят обладателя главного еврокубкового трофея.
Все расклады говорят в пользу английской команды. BetBoom предлагает поставить на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,47, а на «Интер» – с 6,98.
С одной стороны фаворит очевиден, с другой – можно воспользоваться котировками и получить огромный выигрыш в случае успеха итальянской команды. В такой ситуации очень кстати бонус от BetBoom – до 7000 рублей новым клиентам!