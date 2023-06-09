«Ман Сити» мчит к треблу! Шансы «Интера» на трофей в четыре раза ниже
Кульминацией европейского клубного сезона станет финал Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити», ранее выигравший чемпионат и Кубок Англии, может оформить требл. «МЕЛБЕТ» считает «горожан» очевидными фаворитами в споре за главный еврокубковый трофей. Поставить на то, что кубок достанется «Манчестер Сити», можно с коэффициентом 1,21, а на победу этой команды в игровое время – с 1,48.
Шансы «Интера» котируются гораздо ниже. Коэффициент на успех в борьбе за трофей – 4,7. А поставить на чистую победу миланского клуба по итогам игрового времени можно с большущим коэффициентом 7!
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