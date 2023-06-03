Только «Ман Сити» удавалось забить 150+ голов за сезон среди клубов высшего дивизиона Англии

«Манчестер Сити» забил 150 голов в сезоне во всех турнирах.

«Сити» достиг такой отметки в 4-й раз в истории. Ранее 150 или более голов команда забивала в сезонах-2013/14 (156), 2018/19 (169) и 2021/22 (150).

« » – единственный клуб высшего дивизиона Англии, которому удалось забить 150+ мячей за сезон.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы