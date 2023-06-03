Только «Ман Сити» удавалось забить 150+ голов за сезон среди клубов высшего дивизиона Англии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» забил 150 голов в сезоне во всех турнирах.

«Сити» достиг такой отметки в 4-й раз в истории. Ранее 150 или более голов команда забивала  в сезонах-2013/14 (156), 2018/19 (169) и 2021/22 (150).

«Манчестер Сити» – единственный клуб высшего дивизиона Англии, которому удалось забить 150+ мячей за сезон.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Луизао фром мексика
половина с оффсайдов и левых пенальти
Речь не о маню, а о Сити
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
4 раза 150 в сезоне. Офигеть...
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Потому что там лучший тренер в истории футбола:) А не красноносый шарлатан, которого даже сегодня Уэбб хотел по старой памяти затащить:))
+25
-14
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Самое интересное, что никто этому не придает значение. Всем лишь бы зазейтить , Сити денежный мешок, хотя и по тратам Челси и МЮ вровень идут. Сити просто МАШИНА каких не было и наверное уже не будет. Этот Сити сильнее любой команды любого поколения. Каждый код одни рекорды. Хейтеры в студию, ваш выход.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
В великое время живём. История пишется на наших глазах
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Зизуха
Пеп когда-то сказал, что мой футбол только для топовых игроков. Поставь его в условный Эвертон, боролся бы за выживание
Думаю Пеп в том интервью просто закрыл рты неадекватам которые козыряли этим. Чтоб успокоить этот глупый вброс. Топ клуб может и не построил бы со шлака. Но явно команда бы играла добротно. При нем почти все футболисты прогрессируют.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Единственные да еще и 4 раза? Ого
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Ибо нефиг на новичке играть, пора уровень в настройках менять
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ко-ко-джамбо
Ответ Акира_1
Действительно не каждому тренеру в истории футбола дают каждый год собирать новый состав.
Бред
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Зизуха
Пеп когда-то сказал, что мой футбол только для топовых игроков. Поставь его в условный Эвертон, боролся бы за выживание
Как Физручиллоти?:)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
masti Tu hastam
Ответ Ман Сити
Речь не о маню, а о Сити
Красава ...про Юнайтед говорил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ mansur_axe
Самое интересное, что никто этому не придает значение. Всем лишь бы зазейтить , Сити денежный мешок, хотя и по тратам Челси и МЮ вровень идут. Сити просто МАШИНА каких не было и наверное уже не будет. Этот Сити сильнее любой команды любого поколения. Каждый код одни рекорды. Хейтеры в студию, ваш выход.
Великая команда. Осознание ещё не пришло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
По нашим меркам 100 мячей, даже вместе с мячами за сборную - это запредельно, а свыше 150-ти - это полный звездец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Лысый шаман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Зизуха
Пеп когда-то сказал, что мой футбол только для топовых игроков. Поставь его в условный Эвертон, боролся бы за выживание
Собственно, как и Анчелотти
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
115
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Ответ Ман Сити
Речь не о маню, а о Сити
Вот это ты его оторвал , ахаха. Красава.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adnan Quluzade
Ответ Ман Сити
Речь не о маню, а о Сити
what hahhahahahaha
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Kovaleva
Ответ crazy_elky
Ибо нефиг на новичке играть, пора уровень в настройках менять
Он может и рад бы, да где мобов-соперников взять уровнем повыше существующих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Ответ Anna Kovaleva
Он может и рад бы, да где мобов-соперников взять уровнем повыше существующих.
Ну вот, пришлось саморучно Арсенал создавать себе для конкуренции :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий