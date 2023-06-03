«Ростов» за 33 минуты пропустил 4 гола от ЦСКА – за весь сезон команда Карпина не пропускала больше трех в матче

«Ростов» за 33 минуты первого тайма пропустил 4 гола от ЦСКА.

Случилось это в 30-м туре Мир .

Примечательно, что за весь сезон команда тренера не пропускала больше трех голов в матче.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА и « ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы