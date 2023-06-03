«Ростов» за 33 минуты пропустил 4 гола от ЦСКА – за весь сезон команда Карпина не пропускала больше трех в матче

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

«Ростов» за 33 минуты первого тайма пропустил 4 гола от ЦСКА.

Случилось это в 30-м туре Мир РПЛ.

Примечательно, что за весь сезон команда тренера Валерия Карпина не пропускала больше трех голов в матче.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА и «Ростова».

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13 комментариев

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Ivan Petrov
Ответ Oleg Olegov
Почему команды Валеры постоянно сливают весну?
Потому что их тренерует Валера
+13
-2
+11
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Oleg Olegov
Почему команды Валеры постоянно сливают весну?
+12
-2
+10
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Ярик01
Провалил Валерка всю весну, впрочем для него это типично.
+4
0
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Александр Олегович
Ого, Поздравляю Ростов
+3
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Кирилл Эсаулов
🔥
+2
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Nikkco
У Ростова просто регрессиия к среднему. Итак перебрали очков.
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Ivan Petrov
Валера, типичный Валера...
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Barcelona Forever
карпуша только против Спартака умеет играть,а с остальными полная нулина
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btg2c7jhjf
Нормально так накидали за первый тайм
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ДудьСдулся
Где-то наверху Ростову намекнули, что ЦСКА надо пропустить вперёд...
Иначе в следующем сезоне пенальти на Комличенко больше свистеть не будут :)
Валера чётко всё исполняет...
Игроки немножко перестарались...
+4
-4
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Eleman SPb
Карпа сливают
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