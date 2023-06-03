«Ростов» за 33 минуты пропустил 4 гола от ЦСКА – за весь сезон команда Карпина не пропускала больше трех в матче
«Ростов» за 33 минуты первого тайма пропустил 4 гола от ЦСКА.
Случилось это в 30-м туре Мир РПЛ.
Примечательно, что за весь сезон команда тренера Валерия Карпина не пропускала больше трех голов в матче.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА и «Ростова».
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