«Ман Сити» рвется к треблу! Станет ли «МЮ» помехой?

В эту субботу в Лондоне состоится финал Кубка Англии.

«Манчестер Сити» рвется к треблу! Команда Пепа Гвардиолы стала чемпионом страны в этом сезоне и вышла в финал Лиги чемпионов. Но «Манчестер Юнайтед» может помешать амбициозным планам. Команда Эрика тен Хага уже выиграла Кубок лиги в нынешнем сезоне и хочет добавить на свою полку для трофеев Кубок Англии…

БЕТСИТИ считает фаворитом субботнего финала «Манчестер Сити». Поставить на итоговый успех «горожан» можно с коэффициентом 1,27.

«Манчестер Юнайтед» будет сложно вырвать трофей из рук соседей. Поставить на то, что Кубок Англии достанется ребятам из Траффорда, можно с коэффициентом 4,00.

В дерби может случиться всякое, ни одна из команд не застрахована от неудачи… А вы застрахованы! БЕТСИТИ гарантирует страховку вашей ставки на 2000 рублей!