ЦСКА и «Ростов» спорят за медали, а вас ждут 100 тысяч рублей!

В одном из важнейших матчей заключительного тура встретятся ЦСКА и «Ростов».

Московская команда идет на втором месте в чемпионате России и на два очка опережает гостей, занимающих четвертую позицию. Победа в последнем матче сезона позволит «Ростову» вырвать бронзовые медали или даже серебряные награды! БЕТСИТИ предлагает поставить на такой исход с заманчивым коэффициентом 7.10.

Хотя между соперниками нет большого зазора в таблице, явным фаворитом матча считается ЦСКА. Коэффициент на победу хозяев – 1.47.

В споре ЦСКА и «Ростова» на кону стоят медали чемпионата России, а вы можете получить свою награду – до 100 тысяч рублей от БЕТСИТИ при регистрации!