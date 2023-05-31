Семак о роли на дискотеке: «Статист. Больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже»

Сергей Семак назвал свою роль на дискотеке.

– После игры с «Факелом» будет на поле большая дискотека. Если вспомнить школьное время, то у вас какая роль на дискотеках – вы любите танцевать? Быстрые, медленные мелодии, танго, рок-н-ролл, тверк?

– Что касается моей роли на дискотеке – статист. С тех времен больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже.

Что касается самих дискотек, у каждого может быть свое понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев – приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле – будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу, – сказал главный тренер « ».

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