Кройфф о Месси в «Барселоне»: «Решать ему. Если мы пытаемся его подписать, значит, в состоянии это сделать. Но у нас и так хорошая команда»

Теги ПСЖ Йорди Кройфф Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Йорди Кройфф утверждает, что переход Лионеля Месси в «Барселону» зависит от игрока.

«Вопросы об этом нужно адресовать ему. Вы знаете, как все работает. На данный момент все сводится к его решению и к финансовому фэйр-плей. Спрашивайте у Лионеля. Он играет за «ПСЖ», у него впереди еще один матч.

Раз мы не любим, когда другие клубы обсуждают наших игроков, не будем этого делать и сами. Решение принимать в конечном счете футболисту.

Вам нужно задавать вопросы тем, кто занимается экономическим планом, Ла Лиге. Если наш клуб пытается подписать Месси, то это потому, что он в состоянии это сделать. И когда контракт игрока истечет...

Но у нас уже хороший состав. У нас есть очень молодые футболисты, которые проявляют себя сейчас и будут делать это в будущем. Выполнена серьезная работа. У нас один из самых молодых составов среди топ-команд Европы», – отметил спортивный директор «Барселоны».

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11 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Ответ QWertY
Учитывая то, что Месси выбивал у барсы больше бабок чем сейчас Кришти выбивает у арабов, то аргентинец обязан играть у них за еду. Но алчный арг не захочет, увы(
Вы ненавидите человека, которого не знаете....
Интересно, почему?
Он футбол играл, а вы переживали всю жизнь.
Ответьте честно, было бы хорошо, если бы Месси не было?
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Ярик01
Предложения нет, согласования с лигой нет, но решать ему)
+5
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Михо
Ок, тогда почему Барса не делает официального предложения? Потом будет в последний день окна, ой мы опять не вписываемся, прости?
+6
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Роман
Барса как девушка динамит настойчивого бородатого ухажера.
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Gravdaar Iyaad
круиф же умер
или в аду взяли интервью?
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Frakiec 77
Что то не понятные игры пошли со стороны Барселоны. Если хотят вернуть игрока, тем более лучшего в истории футболиста, не говорят, если хочет пусть приходит, но у нас и без него все отлично. Хави высказался в таком ключе и теперь Кройф. .. Все таки это Месси, который дал Барселоне очень и очень много и справедливости ради и Барселона Месси. Не понятные игры со стороны Барсы.
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Никита Кожемяка
Может подписать контракт с саудитами с условием на год в аренду в Барселону на финальный аккорд, а потом доигрывать уже в пустыне)) Всем же было бы хорошо..))
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Frakiec 77
Ответ Gravdaar Iyaad
круиф же умер или в аду взяли интервью?
Это младший, старший так бы не сказал будь он жив)
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