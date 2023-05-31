Кройфф о Месси в «Барселоне»: «Решать ему. Если мы пытаемся его подписать, значит, в состоянии это сделать. Но у нас и так хорошая команда»
Йорди Кройфф утверждает, что переход Лионеля Месси в «Барселону» зависит от игрока.
«Вопросы об этом нужно адресовать ему. Вы знаете, как все работает. На данный момент все сводится к его решению и к финансовому фэйр-плей. Спрашивайте у Лионеля. Он играет за «ПСЖ», у него впереди еще один матч.
Раз мы не любим, когда другие клубы обсуждают наших игроков, не будем этого делать и сами. Решение принимать в конечном счете футболисту.
Вам нужно задавать вопросы тем, кто занимается экономическим планом, Ла Лиге. Если наш клуб пытается подписать Месси, то это потому, что он в состоянии это сделать. И когда контракт игрока истечет...
Но у нас уже хороший состав. У нас есть очень молодые футболисты, которые проявляют себя сейчас и будут делать это в будущем. Выполнена серьезная работа. У нас один из самых молодых составов среди топ-команд Европы», – отметил спортивный директор «Барселоны».
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Интересно, почему?
Он футбол играл, а вы переживали всю жизнь.
Ответьте честно, было бы хорошо, если бы Месси не было?
или в аду взяли интервью?