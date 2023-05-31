«Севилья» и «Рома» Моуринью в финале ЛЕ – чья серия прервется? Выбирайте с бонусом до 10 000 рублей за регистрацию от «Лиги Ставок»!

Теги Рома Севилья Ставки на спорт Ставки на футбол Лига Ставок натив Футбол

«Севилья» и «Рома» встречаются в финале Лиги Европы.

Соперником испанцев в полуфинале был «Ювентус», римский клуб преодолел сопротивление «Байера». Интересно, что «Севилья» ранее 6 раз была в финале Лиги Европы / Кубка УЕФА – и выиграла все 6. У Жозе Моуринью такой же крутой стрик: 6 еврокубковых финалов – 6 побед. Чья серия прервется в Будапеште?

По прогнозам ответить на этот вопрос трудно: коэффициент на победу испанской команды составляет 2,80, а на успех итальянцев – 2,95. Впрочем, речь об основном времени, если же говорить только об исходе матча, кэфы такие – 1,85 против 2,00 в пользу «Севильи». Если считаете, что будут пенальти, можно зарядить и на такой вариант, причем с приличным коэффициентом 5,00.

«Лига Ставок» приготовила к финалу приятный бонус – получите до 10 000 рублей при регистрации и выбирайте ставку по душе!

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
если Севилью кто то и может остановить в финале лиги Европы, то это как раз Моуринью. игра будет 🔥🔥🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пивненко
ТМ 1.5 самая логичная ставка. Моуриньо будет сушить игру в любом случае.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий