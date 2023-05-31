«Севилья» и «Рома» Моуринью в финале ЛЕ – чья серия прервется? Выбирайте с бонусом до 10 000 рублей за регистрацию от «Лиги Ставок»!

«Севилья» и «Рома» встречаются в финале Лиги Европы.

Соперником испанцев в полуфинале был «Ювентус», римский клуб преодолел сопротивление «Байера». Интересно, что «Севилья» ранее 6 раз была в финале Лиги Европы / Кубка УЕФА – и выиграла все 6. У Жозе Моуринью такой же крутой стрик: 6 еврокубковых финалов – 6 побед. Чья серия прервется в Будапеште?

По прогнозам ответить на этот вопрос трудно: коэффициент на победу испанской команды составляет 2,80, а на успех итальянцев – 2,95. Впрочем, речь об основном времени, если же говорить только об исходе матча, кэфы такие – 1,85 против 2,00 в пользу «Севильи». Если считаете, что будут пенальти, можно зарядить и на такой вариант, причем с приличным коэффициентом 5,00.

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