«МЮ» решил вопрос с ЛЧ и играет с «Фулхэмом» в статусе сильного фаворита. Получите бонус до 7000 рублей новым клиентам от BetBoom

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в заключительном туре чемпионата Англии-2022/23.

«Фулхэм» уже не поднимается выше 10-го места, а манкунианцы, разгромив «Челси», гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. В предстоящей игре команда Эрика тен Хага – огромный фаворит: 1,52 за «красных дьяволов» против 5,99 за победу подопечных Марку Силвы. «Юнайтед» не так уж много забивает в последних встречах, не считая игры с «синими», так что «тотал меньше 2,5» за 2,69 выглядит интересным вариантом.