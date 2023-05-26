«ЦСКА – фаворит гонки за 2-е место. Они основательнее и организованнее, чем конкуренты». Непомнящий об армейцах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Краснодар Футбол

Валерий Непомнящий считает ЦСКА фаворитом в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

Бывший советник президента красно-синих высказался в преддверии игры армейцев с «Краснодаром» в 29-м туре.

«Считаю ЦСКА фаворитом матча и всей гонки за второе место. Даже после поражения в дерби мне команда кажется более основательной и организованной, чем конкуренты. И чем «Краснодар», который очень хорош в атаке, но часто оставляет много свободных зон у своей штрафной, чем может воспользоваться ЦСКА.

К тому же «Краснодар» уже лишился шансов на медали. Это не значит, что игроки не будут стараться победить в оставшихся турах, но все равно на подсознательном уровне они уже могут мыслями готовиться к финалу Кубка России.

Тогда как ЦСКА максимально мотивирован, и в этом состоянии его мало кто может остановить, если команду не подводит реализация моментов и ошибки в обороне», – сказал Непомнящий.

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2 комментария

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Никому_никабельный
Ответ юра георгиевский
Правильно говорит. А кто ещё фаворит ... ?! Больше никого не видно.
Одних очков явно недостаточно
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