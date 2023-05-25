Глава Ла Лиги Тебас о расистских оскорблениях: «Наказывать лишением очков было бы хорошей идеей»

Хавьер Тебас предложил снимать очки с клубов, чьи фанаты позволяют себе расистские оскорбления.

«По закону спортивных санкций за эти оскорбления не предусмотрено. В других странах за это снимаются баллы, но не здесь.

Я думаю, было бы хорошей идеей начать наказывать лишением очков», – сказал президент Ла Лиги.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

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