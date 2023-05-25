Глава Ла Лиги Тебас о расистских оскорблениях: «Наказывать лишением очков было бы хорошей идеей»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас дискриминация Футбол

Хавьер Тебас предложил снимать очки с клубов, чьи фанаты позволяют себе расистские оскорбления.

«По закону спортивных санкций за эти оскорбления не предусмотрено. В других странах за это снимаются баллы, но не здесь.

Я думаю, было бы хорошей идеей начать наказывать лишением очков», – сказал президент Ла Лиги. 

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

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34 комментария

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Колбаскер тут
Ответ Михо
А если белых игроков оскорбляют, как быть?
Наказать белых за провокацию. Очевидно же
+33
-3
+30
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Михо
А если белых игроков оскорбляют, как быть?
+24
-4
+20
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Футбол_это_жизнь
Можно сразу Реалу присудить чемпионство ведь чёрные играют только в Реал Мадриде и страдают только они в Ла лиге. Зачем мучаться!
+27
-12
+15
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Burel
ух, как старается перед своим хозяином пересом. Щас лоб расшибёт
+23
-14
+9
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инок
Винни если хочет защищать права темнокожих пусть едет в Африку спасать свою расу. А не жаловаться на страну где получает миллионы долларов...
+11
-5
+6
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Пирс Морган
Ответ Михо
А если белых игроков оскорбляют, как быть?
Такие вопросы в ЛаНигге подниматься не будут
+7
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MUthebest
начнем с Барселоны, пожалуй
+6
-3
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
ты еще и фэтшеймер? жесть(
Я ещё бодишеймер, газлайтер, абьюзер, шейкер шейкер патимейкер
+5
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nb8dwryv56
Вешать фанатов! прям на воротах входа на стадион! Можно даже публично. А че нет-то, око за око, зуб за зуб - за скольких повешенных негров ещё белым нужно ответить, чтобы они заткнулись
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Семён Жуйло
Отвратительная идея. Придут фаны противника, и устроят флешмоб., чтобы сняли очки.
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Why always me?!
Можно подумать что только в адрес негров ругаются
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nurikkkk
Ответ Семён Жуйло
Отвратительная идея. Придут фаны противника, и устроят флешмоб., чтобы сняли очки.
Читай внимательнее, Тебас что в других такое используется.
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
ты еще и фэтшеймер? жесть(
А тебя сильно это видимо задело? Тоже грешишь на фастфуд?
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Пирс Морган
Ответ Этот Райола хочет денег
Это ящик Пандоры. Представьте, последний тур, у Реала и Барсы равенство по очкам. Проплаченный провокатор на трибуне оскорбляет чернокожего игрока той или иной команды- профит, титул в кармане!
Дилемма заключенного, провокаторы будут со всех сторон)
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Будут торговать лицом
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Fatty Toni
Тебас - gnida бледнолицая.
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Эль Иберико
Это уже перебор ,blyat
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Антоша Спирин
Усе. Шеф сказал "Реал чемпион"
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AminO2
Хорошо бы, чтобы это идеей и осталось.
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Adeen
Вот, там балаган намечается))
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Пирс Морган
Вот же ребят кошмарит
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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