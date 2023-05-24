«Боруссия» и Хуммельс продлили контракт до лета 2024-го

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс останется в дортмундской «Боруссии» еще как минимум на сезон.

Стороны договорились о продлении контракта еще на сезон – теперь он рассчитан до 30 июня 2024 года. Срок действующего соглашения Хуммельса с «Боруссией» истекал 30 июня этого года.

Фото: twitter.com/BlackYellow

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год, а затем перешел в «Баварию». В июне 2019-го он вернулся в «Дортмунд».

С «Боруссией» защитник дважды становился чемпионом Германии, а также по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2012/13 в составе «Боруссии» он вышел в финал Лиги чемпионов, в котором победила «Бавария».

В этом сезоне футболист отыграл 37 матчей и забил 1 гол. Полную статистику 34-летнего защитника можно найти здесь.

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9 комментариев

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Майкл Джордан
🐝 👍🖤💛
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S H A R K
Единственный оставшийся игрок из эпохи Клоппа, который взял салатницу с Дортмундом. Его уход в Мюнхен был шоком для болельщиков, но он смог вновь завоевать сердца болел. В любом случае живая легенда.
3-я салатница уже почти взята. Если это свершится, то только он будет единственный с тремя Дортмундскими салатницами.
Надеюсь, что 2024 его не последний год с нами💛🖤💛
+15
-2
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topordybenko
Мощно ему перепало с Аугсбургом, конечно. Результат налицо в виде фингала
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Franc.uz
Мне иногда кажется что Хумельс был у меня в Фифе 2004
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iGu
Матс дома еще на год!!!
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Marlew Matthews
Отличный матч против Аугсбурга, как в лучшие годы
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Азиз Ибодуллаев
Судя по фингалу, контракт его заставляли подписывать всем руководством)
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BVB82
Ответ S H A R K
Единственный оставшийся игрок из эпохи Клоппа, который взял салатницу с Дортмундом. Его уход в Мюнхен был шоком для болельщиков, но он смог вновь завоевать сердца болел. В любом случае живая легенда. 3-я салатница уже почти взята. Если это свершится, то только он будет единственный с тремя Дортмундскими салатницами. Надеюсь, что 2024 его не последний год с нами💛🖤💛
Единственный из действующих?

Тогда ок

Если за всю историю, то трижды чемпионами в составе Дортмунда было человек 6-7, среди них точно Ройтер и Риккен и Кель.
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