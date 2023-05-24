«Боруссия» и Хуммельс продлили контракт до лета 2024-го

Матс Хуммельс останется в дортмундской «Боруссии» еще как минимум на сезон.

Стороны договорились о продлении контракта еще на сезон – теперь он рассчитан до 30 июня 2024 года. Срок действующего соглашения Хуммельса с «Боруссией» истекал 30 июня этого года.

Фото: twitter.com/BlackYellow

выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год, а затем перешел в «Баварию». В июне 2019-го он вернулся в « ».

С «Боруссией» защитник дважды становился чемпионом Германии, а также по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2012/13 в составе «Боруссии» он вышел в финал Лиги чемпионов, в котором победила «Бавария».

В этом сезоне футболист отыграл 37 матчей и забил 1 гол. Полную статистику 34-летнего защитника можно найти здесь.

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