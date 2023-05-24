«Боруссия» и Хуммельс продлили контракт до лета 2024-го
Матс Хуммельс останется в дортмундской «Боруссии» еще как минимум на сезон.
Стороны договорились о продлении контракта еще на сезон – теперь он рассчитан до 30 июня 2024 года. Срок действующего соглашения Хуммельса с «Боруссией» истекал 30 июня этого года.
Фото: twitter.com/BlackYellow
Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год, а затем перешел в «Баварию». В июне 2019-го он вернулся в «Дортмунд».
С «Боруссией» защитник дважды становился чемпионом Германии, а также по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2012/13 в составе «Боруссии» он вышел в финал Лиги чемпионов, в котором победила «Бавария».
В этом сезоне футболист отыграл 37 матчей и забил 1 гол. Полную статистику 34-летнего защитника можно найти здесь.
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3-я салатница уже почти взята. Если это свершится, то только он будет единственный с тремя Дортмундскими салатницами.
Надеюсь, что 2024 его не последний год с нами💛🖤💛
Тогда ок
Если за всю историю, то трижды чемпионами в составе Дортмунда было человек 6-7, среди них точно Ройтер и Риккен и Кель.