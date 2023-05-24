«Ливерпуль» назначил Шмадтке трансферным консультантом на 3 месяца
«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке трансферным консультантом на три месяца.
59-летний немец уже подписал контракт с мерсисайдцами и прибудет в Ливерпуль в пятницу.
Изначально планировалось, что Шмадтке станет в английском клубе спортивным директором, но и на посту консультанта у него будут те же полномочия.
После летнего трансферного окна «Ливерпуль» решит, стоит ли продлевать соглашение со Шмадтке.
Его последним местом работы был «Вольфсбург». Также он работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».
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Добросовестно ждал, когда же кто-то напишет то, что напрашивается самым очевидным образом.
Ну и важно понимать, что это без Клоппа такого решения не было бы.
Эдвардс фактически из тени сам построил весь этот Ливерпуль благодаря своим шикарным трансферам.
Посмотрим, что будет со Шматке, но пока вообще не внушает доверия. Кажись накупят Хендерсонов и Гомесов, а Барелла, Угарте и Макаллистер останутся в мечтах.
Остается лишь верить в гений Клоппа, который из кого угодно слепил топаря
Думаю от 150 млн. вполне могут потратить в это ТО, без учета продаж.
В целом в следующие 3 месяца нужно обновить состав как следует. Интересно будет понаблюдать.
Абсолютно никаких вопросов. Это мое мнение, а это ваше. Я его принимаю. Но разве вы реально хотите команду из деревянных Хендерсонов? Это же будет Бёрнли до вылета.
И ты не забывай про англичан в заявке. Окс и Милнер уходят – минус два. Так что Гомеса и Хендерсона реально нам придется еще долго смотреть, если не купят Райса или Маунта, ну или еще кого с английским паспортом.
Одно дело найти укрепление для условного Кельна, где будут искать практически ноунеймов, чтобы были шансы вообще их подписать, там будут шерстить Восточную Европу, низшие дивизионы топ-лиг, и тд, и тп
Другое дело, искать игроков для клуба уровня Ливерпуля, тут больше нужен именно переговорщик со связями, чтобы с тобой хотели иметь дело, в первую очередь звонили тебе, если планируют кого-то продавать
В Арсенал приходил Свен Мислинтат, который считался топовейшим скаутом, он притащил несколько перспективных игроков, несколько игроков в старт за копейки, всех перемололи, никто не выстрелил по сути
В то же время, пришел бы какой-нибудь британский Вася/Джон, который бухает по выходным с представителями некоторых топ-клубов, и за счет этого Арсенал мог бы урвать по дешевке уже готовых топовых игроков, которые по каким-то причинам не прижились/просто клубу нужны деньги, вот примерно так урвали Зинченко, Жезуса, которые внесли огромный вклад в результаты сезона
Так и Ливерпуля было бы куда профитнее себе техническим директором взять батю Беллингема
(хотя, как выше тоже правильно написали, мб его и назначали с этой целью, но кого он с собой приведет - пока загадка)
Условно надо усилить Кёльн. Надо выбрать игрока из условно 300 кандидатов, у половины из них статы в библиотеках нет. В Ливерпуле этот список автоматом сокращается до 10-15 кандидатов, которые уже в более или менее клубах, а значит стата свежая и максимально полная.