«Ливерпуль» назначил Шмадтке трансферным консультантом на 3 месяца

« » назначил Йорга Шмадтке трансферным консультантом на три месяца.

59-летний немец уже подписал контракт с мерсисайдцами и прибудет в Ливерпуль в пятницу.

Изначально планировалось, что Шмадтке станет в английском клубе спортивным директором, но и на посту консультанта у него будут те же полномочия.

После летнего трансферного окна «Ливерпуль» решит, стоит ли продлевать соглашение со Шмадтке.

Его последним местом работы был «Вольфсбург». Также он работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».

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