«Ливерпуль» назначил Шмадтке трансферным консультантом на 3 месяца

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«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке трансферным консультантом на три месяца.

59-летний немец уже подписал контракт с мерсисайдцами и прибудет в Ливерпуль в пятницу.

Изначально планировалось, что Шмадтке станет в английском клубе спортивным директором, но и на посту консультанта у него будут те же полномочия.

После летнего трансферного окна «Ливерпуль» решит, стоит ли продлевать соглашение со Шмадтке.

Его последним местом работы был «Вольфсбург». Также он работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».

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35 комментариев

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chernika from S-Pb
Первым делом купит из "Салернитаны" Флавиуса Данилюка
+40
-1
+39
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Kazbek Ilyassovskiy
Ё моё! (с)
Добросовестно ждал, когда же кто-то напишет то, что напрашивается самым очевидным образом.
+35
-3
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kaka10
Олег Николаевич Шмадтке купит Соколова и Гунько
+26
-1
+25
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kacnep
Ответ AlexDeLarge
Для клуба, планирующего на дистанции конкурировать с Сити, приглашать специалистов с таким послужным списком - весьма странно (тем более, что в конкурентах за место был Мислинтат, который имеет хоть какой-то опыт с большими клубами) Остается лишь верить в гений Клоппа, который из кого угодно слепил топаря
Ощущение, что чувака взяли, чтобы быстро договориться с нужными кандидатами за лето, а потом уже брать нормального спортдира с прицелом работы на следующий год. Либо ждут кого-то, кто освободится летом и придет к сентябрю

Ну и важно понимать, что это без Клоппа такого решения не было бы.
+7
0
+7
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_El Nino_
Вот так. Вчера ты был еще обычным прапором, а сегодня важный человек в структуре Ливерпуля...
+4
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+4
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Lord Baium
Последние годы в Ливерпуле что-то неладное творится. Когда уходил Эдвардс, а потом и Уорд вот, то они сами же говорили, что у них были разногласия с руководством, что в последствии повлияло на их выбор.
Эдвардс фактически из тени сам построил весь этот Ливерпуль благодаря своим шикарным трансферам.

Посмотрим, что будет со Шматке, но пока вообще не внушает доверия. Кажись накупят Хендерсонов и Гомесов, а Барелла, Угарте и Макаллистер останутся в мечтах.
+5
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AlexDeLarge
Для клуба, планирующего на дистанции конкурировать с Сити, приглашать специалистов с таким послужным списком - весьма странно (тем более, что в конкурентах за место был Мислинтат, который имеет хоть какой-то опыт с большими клубами)

Остается лишь верить в гений Клоппа, который из кого угодно слепил топаря
+3
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Red Line
Ответ Lord Baium
Последние годы в Ливерпуле что-то неладное творится. Когда уходил Эдвардс, а потом и Уорд вот, то они сами же говорили, что у них были разногласия с руководством, что в последствии повлияло на их выбор. Эдвардс фактически из тени сам построил весь этот Ливерпуль благодаря своим шикарным трансферам. Посмотрим, что будет со Шматке, но пока вообще не внушает доверия. Кажись накупят Хендерсонов и Гомесов, а Барелла, Угарте и Макаллистер останутся в мечтах.
видимо обоих ставили в такие рамки, что работать стало тяжело
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Live_Kost
Трансферным консультантом можно назначить любого болельщика ЛФК со Спортса. Мы уже давно всех проанализировали и решили кто лучше подойдёт клубу)
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Пенс
Ответ Mega• Battman
а так же всем известный директор Севильи Мончи тоже хорош в своем деле
в Риме уже показал свой класс.
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f5dfmvw9bk
Ответ Подкат Пенальтьевич
Клопп станов ится проблемой Ливерпуля. Выдавил из команды квалифицированных людей типа Эдвардса. Тащит своих непонятных друзей из Германии.
Уход Эдвардса овеян туманом. С Юргеном у него были прекрасные отношения как на работе, так и за её пределами и Клопп врятли строил козни за его спиной
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Young Hefner
Ответ Lord Baium
Последние годы в Ливерпуле что-то неладное творится. Когда уходил Эдвардс, а потом и Уорд вот, то они сами же говорили, что у них были разногласия с руководством, что в последствии повлияло на их выбор. Эдвардс фактически из тени сам построил весь этот Ливерпуль благодаря своим шикарным трансферам. Посмотрим, что будет со Шматке, но пока вообще не внушает доверия. Кажись накупят Хендерсонов и Гомесов, а Барелла, Угарте и Макаллистер останутся в мечтах.
Ещё главный врач ушёл, а ему на замену взяли чела из Арсенала и Ливерпуль настигла череда постоянно травмирующихся. Совпание? Не думаю!
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Alex Sarus
Ответ Lord Baium
Меня больше смущают слухи насчет Цимикаса и Матипа. Цимикас вообще топ, а Матипа было бы неплохо держать в загашнике. То есть реально многие могут уйти, а на их место пока вообще не понятно, кого смогут взять с учетом скупердяйства ФСГ. И есть ощущение, что дорогущий Нуньес еще аукнется. И ты не забывай про англичан в заявке. Окс и Милнер уходят – минус два. Так что Гомеса и Хендерсона реально нам придется еще долго смотреть, если не купят Райса или Маунта, ну или еще кого с английским паспортом.
Все таки думаю лучше получить за обоих какие-то деньги, т.к. продлевать контракты с ними вряд ли стоит.

Думаю от 150 млн. вполне могут потратить в это ТО, без учета продаж.

В целом в следующие 3 месяца нужно обновить состав как следует. Интересно будет понаблюдать.
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Lord Baium
Ответ Liverpool 1892
Ну если накупят молодых Хендерсонов то этому можно будет только радоваться. А по поводу Гомеса согласен!
Молодой Хендерсон играл посредственно в Сандерленде и под Джеррардом, когда Ливерпуль все еще болтался +/- в середине с такими же амбициями. Хендо выдал неплохие сезоны с победой в ЛЧ и АПЛ, но разве один он играл на поле? Да вся команда была на пике и Джордан далеко не первая скрипка в этом Ливерпуле. Тот же Вейналдум намного важнее в центре был.

Абсолютно никаких вопросов. Это мое мнение, а это ваше. Я его принимаю. Но разве вы реально хотите команду из деревянных Хендерсонов? Это же будет Бёрнли до вылета.
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Lord Baium
Ответ Alex Sarus
Маккалистер с большей вероятностью к нам. А так же планиурется достаточно игроков на выход, врядли такие как Фирмино и Милнер уйдут а Гомесов специально оставят, малополезные игроки пойдут на продажу.
Меня больше смущают слухи насчет Цимикаса и Матипа. Цимикас вообще топ, а Матипа было бы неплохо держать в загашнике. То есть реально многие могут уйти, а на их место пока вообще не понятно, кого смогут взять с учетом скупердяйства ФСГ. И есть ощущение, что дорогущий Нуньес еще аукнется.

И ты не забывай про англичан в заявке. Окс и Милнер уходят – минус два. Так что Гомеса и Хендерсона реально нам придется еще долго смотреть, если не купят Райса или Маунта, ну или еще кого с английским паспортом.
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Liverpool 1892
Ответ Lord Baium
Последние годы в Ливерпуле что-то неладное творится. Когда уходил Эдвардс, а потом и Уорд вот, то они сами же говорили, что у них были разногласия с руководством, что в последствии повлияло на их выбор. Эдвардс фактически из тени сам построил весь этот Ливерпуль благодаря своим шикарным трансферам. Посмотрим, что будет со Шматке, но пока вообще не внушает доверия. Кажись накупят Хендерсонов и Гомесов, а Барелла, Угарте и Макаллистер останутся в мечтах.
Ну если накупят молодых Хендерсонов то этому можно будет только радоваться. А по поводу Гомеса согласен!
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Alex Sarus
Ответ Lord Baium
Последние годы в Ливерпуле что-то неладное творится. Когда уходил Эдвардс, а потом и Уорд вот, то они сами же говорили, что у них были разногласия с руководством, что в последствии повлияло на их выбор. Эдвардс фактически из тени сам построил весь этот Ливерпуль благодаря своим шикарным трансферам. Посмотрим, что будет со Шматке, но пока вообще не внушает доверия. Кажись накупят Хендерсонов и Гомесов, а Барелла, Угарте и Макаллистер останутся в мечтах.
Маккалистер с большей вероятностью к нам. А так же планиурется достаточно игроков на выход, врядли такие как Фирмино и Милнер уйдут а Гомесов специально оставят, малополезные игроки пойдут на продажу.
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therealgreenman
Ответ kaka10
Олег Николаевич Шмадтке купит Соколова и Гунько
И Данилюка личным помощником
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kostyan89
Ответ kaka10
Олег Николаевич Шмадтке купит Соколова и Гунько
Гунько в тренерский штаб)) Там как раз тренер по аутам ушел)
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AlexDeLarge
Ответ Aggrrist
Мне кажется, тут от крупноты клуба не многое зависит. Даже наоборот, чем больше клуб, тем проще. В середняках не менее скиловые люди работают. Условно надо усилить Кёльн. Надо выбрать игрока из условно 300 кандидатов, у половины из них статы в библиотеках нет. В Ливерпуле этот список автоматом сокращается до 10-15 кандидатов, которые уже в более или менее клубах, а значит стата свежая и максимально полная.
В целом ты прав, но я не про профессионализм, а именно про специфику работы

Одно дело найти укрепление для условного Кельна, где будут искать практически ноунеймов, чтобы были шансы вообще их подписать, там будут шерстить Восточную Европу, низшие дивизионы топ-лиг, и тд, и тп

Другое дело, искать игроков для клуба уровня Ливерпуля, тут больше нужен именно переговорщик со связями, чтобы с тобой хотели иметь дело, в первую очередь звонили тебе, если планируют кого-то продавать

В Арсенал приходил Свен Мислинтат, который считался топовейшим скаутом, он притащил несколько перспективных игроков, несколько игроков в старт за копейки, всех перемололи, никто не выстрелил по сути

В то же время, пришел бы какой-нибудь британский Вася/Джон, который бухает по выходным с представителями некоторых топ-клубов, и за счет этого Арсенал мог бы урвать по дешевке уже готовых топовых игроков, которые по каким-то причинам не прижились/просто клубу нужны деньги, вот примерно так урвали Зинченко, Жезуса, которые внесли огромный вклад в результаты сезона

Так и Ливерпуля было бы куда профитнее себе техническим директором взять батю Беллингема

(хотя, как выше тоже правильно написали, мб его и назначали с этой целью, но кого он с собой приведет - пока загадка)
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Aggrrist
Ответ AlexDeLarge
Для клуба, планирующего на дистанции конкурировать с Сити, приглашать специалистов с таким послужным списком - весьма странно (тем более, что в конкурентах за место был Мислинтат, который имеет хоть какой-то опыт с большими клубами) Остается лишь верить в гений Клоппа, который из кого угодно слепил топаря
Мне кажется, тут от крупноты клуба не многое зависит. Даже наоборот, чем больше клуб, тем проще. В середняках не менее скиловые люди работают.

Условно надо усилить Кёльн. Надо выбрать игрока из условно 300 кандидатов, у половины из них статы в библиотеках нет. В Ливерпуле этот список автоматом сокращается до 10-15 кандидатов, которые уже в более или менее клубах, а значит стата свежая и максимально полная.
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Bashibuzuck
Будем надеяться что усилит
+1
-1
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Отвёртка
Ну все, держись, трансферный рынок! Сейчас как подпишут одного за 40 лямов и троих 15 летних за 5 ))
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Lavinka
Рагника надо было брать .
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Francesc Fàbregas
Данилыч, блин, таракан усатый!
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