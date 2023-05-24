«Интер» – фаворит финала Кубка Италии с «Фиорентиной», а БЕТСИТИ страхует 2000 рублей – можно зарядить на любой исход без риска!

«Интер» сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии.

Миланцы после мощной серии из 8 побед проиграли в Серии А взявшему скудетто «Наполи», а «фиалки» демонстрируют неровные результаты и зависли в середине таблицы. При этом в чемпионате «Фиорентина» обыграла «Интер» в гостях, а дома едва не взяла очко в чумовом матче – помешал гол Генриха Мхитаряна на 95-й.

«Интер» 8 раз побеждал в Кубке Италии и выиграл трофей в прошлом году. У клуба из Флоренции 6 побед в турнире, но последняя случилась больше 20 лет назад – в 2001-м. Кстати, тогда финал был двухматчевый и в первой игре за «Фиорентину» забил не кто иной, как Паоло Ваноли.

В предстоящем финале «Интер» – серьезный фаворит: 2,02 против 4,10 за победу в основное время и 1,52 против 2,65 за то, что именно миланский клуб станет обладателем трофея.

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