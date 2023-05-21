Мостовой о дерби: «Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. Красно-белые уже давно поплыли. Это ненормально, когда клуб тренируют люди, ну вы поняли откуда»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА.
Команды встретятся в 28-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Думаю, это решающий матч за второе место. Если выиграет ЦСКА, то они, скорее всего, и заберут серебряные медали. Армейцы сейчас на ходу, для них это точно решающий матч.
«Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. Красно-белые уже давно поплыли, они не могут найти свою игру. Я сказал еще все в начале сезона. Это ненормально, когда «Спартак» тренируют люди, ну вы поняли откуда», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Жизнь без лицензии важна!!!
- мое.
- откуда?!
- оттуда.
(с)
Синий трактор едет к нам
У него в прицепе кто-то
Песенку поёт.
Угадайте, кто же это?...
Это Мостовой!
А почему в прицепе едет?
Ну, не сдал он на права.
не думали свой блог завести на спортсе?
не хватает очень тут таких подробных предматчевых разборов)