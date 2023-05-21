Мостовой о дерби: «Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. Красно-белые уже давно поплыли. Это ненормально, когда клуб тренируют люди, ну вы поняли откуда»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА.

Команды встретятся в 28-м туре Мир . Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Думаю, это решающий матч за второе место. Если выиграет , то они, скорее всего, и заберут серебряные медали. Армейцы сейчас на ходу, для них это точно решающий матч.

«Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. Красно-белые уже давно поплыли, они не могут найти свою игру. Я сказал еще все в начале сезона. Это ненормально, когда « » тренируют люди, ну вы поняли откуда», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!