Мостовой о дерби: «Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. Красно-белые уже давно поплыли. Это ненормально, когда клуб тренируют люди, ну вы поняли откуда»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА.

Команды встретятся в 28-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. 

«Думаю, это решающий матч за второе место. Если выиграет ЦСКА, то они, скорее всего, и заберут серебряные медали. Армейцы сейчас на ходу, для них это точно решающий матч.

«Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. Красно-белые уже давно поплыли, они не могут найти свою игру. Я сказал еще все в начале сезона. Это ненормально, когда «Спартак» тренируют люди, ну вы поняли откуда», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Соглашусь с Мостовым, это ненормально, когда клуб тренируют люди с лицензией!
+83
-1
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Откуда?
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
И вот в конце всё равно опять своё вставил, какой же он токсичный зануда🤢🤮
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Екн Лор
Соглашусь с Мостовым, это ненормально, когда клуб тренируют люди с лицензией!
А тех у кого её нет, не тренируют. Это форма дискриминации.

Жизнь без лицензии важна!!!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Не поняли откуда
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
- это твое?
- мое.
- откуда?!
- оттуда.
(с)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
По полям, по полям
Синий трактор едет к нам
У него в прицепе кто-то
Песенку поёт.
Угадайте, кто же это?...
Это Мостовой!
А почему в прицепе едет?
Ну, не сдал он на права.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ну назначьте меня, назначьте ©
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramon Mercader
Из Испании? Действительно, недопустимо.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эвициавун)
Саня, пошёл бы ты на.....ты должен понять, что сегодня ты, также, как и ещё один говорун Быстров, никто.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Откройте ему завесу тайны - мы все от туда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naxerger
Я не против,чтобы мостового поставили тренером Спартака. Ну вы что,ребята,легенду свою стыдитесь???😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Bobrin
Ответ андрэ
Откройте ему завесу тайны - мы все от туда
не совсем. многие всё же оттуда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Межаков
Просто Буратино...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Меликов
Ну может быть хватит печатать ту ерунду, которую несет этот завистник,а то можно подумать, что те кто спрашивает его, сами уподобляются ему!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нужен гол!
…тлетворное влияние запада, подумал человек, заработавший все свои деньги там…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vedved
Ответ Иван Иванов
И да... Только судьи вновь не применяли потустороннюю силу
О, матч ещё не начался, а уже о судьях)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Bobrin
Ответ Иван Иванов
Спартак сегодня должен показать свою лучшую игру. Победа как воздух нужна. Думаю все футболисты это понимают. И будут биться не жалея себя. Только в случае победы мы остаёмся в гонке за медали
какая тонкая, глубокая аналитика)
не думали свой блог завести на спортсе?
не хватает очень тут таких подробных предматчевых разборов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
дайте место в клубе Мостовому, а то, как у нас Йокановича убрали сразу нам его впихивать стали....не наш чел, не с нашего района..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Мостовой клоун, вот это уже действительно все давно поняли.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ сервисник
Дайте ему бумагу быстрее, я хочу посмотреть на этого гения
Да что там смотреть. Обсерится наглухо. К бабке не ходи 😝
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Когда царь получит лицензию(Если доучится)-интервью будут,ещё веселее)Типа:"Есть заслуженные люди с лицензией,а приглашают в Спартак,снова не тех!")))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Если постоянно поносить Спартак, Вас туда не позовут, Александр Владимирович
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Vedved
Ну, а по сути - нечего сказать) жалуйтесь дальше на судейство 😉
По сути всё сказано. Смотри на табло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Vedved
Пф….. с Ахматом, Динамо, Ростовом - Спартак зацепил очки, исключительно благодаря судьям) с Краснодаром - вполне могли ставить пеналь в ворота Спартака и была бы ничья, вместо победы)
Пф... Оставь свои влажные фантазии при себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий